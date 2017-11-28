В России скоро появится новый кроссовер FAW D60

На сайте китайской компании FAW появилось сообщение о скором появлении на российском рынке кроссовера D60.

Модель была представлена в конце августа прошлого года на выставке в Москве (ММАС-2016), однако до сих пор так и не появилась в продаже на территории РФ.

Кроссовер FAW D60, предположительно, появится в продаже в начале следующего года. В Китае данная модель комплектуется 1,5-литровым двигателем с 5-ступенчатой МКПП и 1,8-литровым двигателем с 6-диапазонным «автоматом». Мощность составляет 113 и 139 лошадиных сил соответственно. Дорестайлинговый D60 доступен исключительно с 1,5-литровым мотором на 102 «лошадки». Привод у всех версий – передний.

В список оснащения FAW D60 входят фронтальные и боковые подушки безопасности, а также кондиционер, камера заднего вида, система ESC и обогрев наружных зеркал.