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Автодилер «Независимость» прекратил работу в Москве

19:45 28.11.2017
Фото с сайта dpgo.ru
Фото с сайта dpgo.ru
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Автодилер «Независимость», которому грозит банкротство, закрыл все салоны в столице.

Компания утратила сотрудничество с Volvo, Jaguar, Mazda, Mitsubishi и Audi, с 1 декабря с ней прекратит работу Ford. В конце года истекает срок договора с Peugeot, сообщает РБК. Пока же автомобили Ford и Peugeot «Независимость» продает в своих салонах в Екатеринбурге и Уфе.

В сентябре «Независимость» лишилась статуса дилера BMW. Салон в районе «Белой дачи» приобрела автодилерская группа «Авилон». По словам председателя ставителя правления группы Андрея Павловича, сделка практически завершена. Он отметил, что другие» салоны «Независимости» могут заинтересовать дилеров, которые специализируются на вышеуказанных брендах. «Автоцентры очень тяжело перепрофилировать под другую деятельность, а сетка в Москве очень устоявшаяся с точки зрения локации», - пояснил Павлович.

Проблемы «Независимости» обострились в начале текущего года. Ее общая задолженность Сбербанку, Газпромбанку и другим кредиторам составляет порядка шести миллиардов рублей.
 

Темы: Россия, Москва, Автоновости, Авторынок и продажи автомобилей
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 02:22
Гость: Хохлам ли смеяться ?))))

Вам то уже и ждать не надо )))
28.11.2017, 22:30
Гость: Ха-ха-ха

Да скоро всему будет попа,посколько санкции.Вы только верьте что они вам на пользу.
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