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ГД одобрила передачу мэрии Москвы права взимать штрафы за нарушение ПДД

14:00 6.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит мэрии Москвы самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, забрав эти функции у МВД. За документ проголосовали 304 депутата, 99 выступили против, пятеро воздержались. Трансляция заседания шла на сайте Думы.

Москве предложено передать право рассматривать следующие административные нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме:

управление такси без техосмотра,
вождение без ремня безопасности или шлема,
превышение скорости,
нарушение правил движения на автомагистрали, переездах и перекрестках,
нарушение правил расположения машины на дороге и требований знаков,
выезд на полосу для общественного транспорта,
отказ уступить дорогу пешеходам,
нарушение правил парковки,
нарушение правил перевозки грузов,
нарушение правил движения в жилых зонах,
использование телефона за рулем.

На заседании глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заметил, что ко второму чтению в законопроекта добавят возможность передавать полномочия МВД не только Москве, но и другим региональным властям.

Одобренный депутатами законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Он рассматривался одновременно с альтернативным документом депутата Вячеслава Лысакова, который предлагал создать единый федеральный центр автоматической фиксации дорожных нарушений. Предложение Лысакова было отклонено.

 С 2013 года Москва и Санкт-Петербург уже имеют право выписывать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, а также городской парковки.
 

Темы: Москва, Авто, Автоновости, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2017, 18:07
Гость: gvozd

это нонсенс.
по смыслу, пдд это карательный инструмент государства.
принимать решения по нему должны только карательные органы.
сейчас какие то чиновники будут бизнес делать на законе.
бред.
кроме того непонятно В Чем Именно будет заключаться "работа" мэрии в случае Автомтических протоколов?
в сборе штрафов? тогда зачем этот закон?
дума рф все больше похожа на конгресс сша, только более продажная и безпринципная.
06.12.2017, 17:39
Гость: колхозник

предлагаю функции ГИБДД возложить на администрацию а гибдд передать функции оной.
06.12.2017, 16:06
Гость: Уж ты бы лучше бы молчала, накрылась премия в квартал...

// Чиновники же в администрации откровенно говорят о том, что мы не получаем денег заштрафы и, поэтому, автоинспекция бездействует.//
Вот эта фраза написана сразу после сна или в здравом рассудке ?
Какая связь между получением администрацией денег и действием/бездействием автоинспекции ? Водитель нарушает автоинспекция штрафует и получает деньги. Чем больше она работает и штрафует тем больше она получает. С какого бодуна рядом должна стоять еще администрация ? Им , что денег от взяток не хватает или они не берут денег за многочисленные разрешительные подписи ? Что , если они будут получать деньги вместо автоинспекции то автоинспекция сразу начнет на них работать в две нормы ? Там а администрации полоумные или совсем ожирели от безделья и просто денег хотят !?
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