ГД одобрила передачу мэрии Москвы права взимать штрафы за нарушение ПДД

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит мэрии Москвы самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, забрав эти функции у МВД. За документ проголосовали 304 депутата, 99 выступили против, пятеро воздержались. Трансляция заседания шла на сайте Думы.

Москве предложено передать право рассматривать следующие административные нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме:

управление такси без техосмотра,

вождение без ремня безопасности или шлема,

превышение скорости,

нарушение правил движения на автомагистрали, переездах и перекрестках,

нарушение правил расположения машины на дороге и требований знаков,

выезд на полосу для общественного транспорта,

отказ уступить дорогу пешеходам,

нарушение правил парковки,

нарушение правил перевозки грузов,

нарушение правил движения в жилых зонах,

использование телефона за рулем.

На заседании глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заметил, что ко второму чтению в законопроекта добавят возможность передавать полномочия МВД не только Москве, но и другим региональным властям.

Одобренный депутатами законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Он рассматривался одновременно с альтернативным документом депутата Вячеслава Лысакова, который предлагал создать единый федеральный центр автоматической фиксации дорожных нарушений. Предложение Лысакова было отклонено.

С 2013 года Москва и Санкт-Петербург уже имеют право выписывать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, а также городской парковки.

