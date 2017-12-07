Экспортеры автомобилей получили новые льготы

По итогам принятых поправок к Налоговому кодексу российские автоконцерны-экспортеры фактически получили новые льготы.

Раньше производители должны были выбирать: либо обнуление НДС и акциза при поставках за рубеж, либо освобождение от таможенных пошлин и налогов на ввозимые импортные компоненты под экспорт. Теперь экспортеры смогут пользоваться обеими льготами, сообщает «Коммерсант».

Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков рассказал изданию, что с инициативой по изменению правил в центр обратились производители, обновленный механизм станет «серьезным вкладом в развитие экспорта». Сами автоконцерны пока обновленные условия экспорта комментируют неохотно и всегда готовы просить больше.

Так, в «Группе ГАЗ» отметили, что в поддержке экспорта не хватает субсидий на затраты на подготовку производства техники под требования зарубежных рынков (как в России, так и за рубежом). «Сейчас финансируется НИОКР на экспортные модификации, это очень значимая поддержка, но подготовка производства занимает большую часть затрат», – констатируют в концерне. Также в группе хотели бы поддержки развития сети сервисного обслуживания в экспортных странах.

В свою очередь эксперты обращают внимание, что отмена пошлин на ввозимые комплектующие под экспорт может негативно сказаться на развитии отрасли поставщиков в России, демотивируя спрос на их продукцию. По данным РЭЦ, на поддержку транспортировки (на экспорт до границы) по итогам 2017 года концернам будет выделено 2 млрд рублей, на сертификацию и омологацию до конца года – около 1,5 млрд рублей, на выставочную деятельность – 128 млн рублей. В 2016 году объем господдержки экспорта составил 2,1 млрд рублей.