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«АвтоВАЗ» приостановит конвейер с 19 декабря по 9 января

09:44 8.12.2017
Фото с сайта utmagazine.ru
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Дни простоя на всех трех нитках конвейера Волжского автозавода будут введены вплоть до новогодних праздников, это следует из приказа по компании о работе в декабре. А новогодние каникулы в России продлятся по 8 января включительно.

На сборочно-кузовном производстве (выпуск Lada Priora и Lada 4X4) простой продлится с 22 по 31 декабря; на СКП Kalina (Lada Kalina, Granta и автомобили Datsun) — с 28 по 31 декабря. На линии B0 (Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera) простой будет введен с 19 по 31 декабря, за исключением выпуска кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Алжире. Для последних перерыв установлен с 23 по 31 декабря, при этом в первые три субботы декабря будут введены дополнительные дневные смены, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на копию приказа.

В прошлом декабре предприятие также приостанавливало конвейер до новогодних праздников и возобновило производство 9 января 2017 года, пишет издание «За рулем». С 29 апреля по 9 мая «АвтоВАЗ» уходил на корпоративный отпуск и праздники, а с 24 июля по 13 августа длился летний корпоративный отпуск.

С февраля этого года предприятие работает в режиме 5 дней в неделю, до этого 4 месяца подряд действовал сокращенный график.

Темы: АвтоВАЗ
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