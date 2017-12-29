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Госдума одобрила платные парковки во дворах

18:15 29.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Государственная Дума приняла во третьем чтении поправки к закону "Об организации дорожного движения".

Законопроект дает властям возможность временно ограничивать или запрещать движение транспорта в определенных районах для повышения "эффективности дорожного движения с помощью взимания платы", сообщает «Право.ру»

Согласно документу, городские администрации смогут вводить платные парковки во дворах жилых домов, но только по согласованию с жильцами. Местные власти также смогут запрещать платные парковки – например, рядом со школами, больницами, спортивными объектами.
Особые привилегии получат автомобили силовых ведомств –Следственного комитета, полиции, ФСО. Им разрешат парковаться везде.

В пояснительной записке говорится, что принятый законопроект позволит обеспечить безопасность дорожного движения, снизить экономические издержки и сформировать единый подход по организации дорожного движения в стране.

Отметим, что законопроект изначально содержал также норму о платном въезде в города, но от нее решено было отказаться.

Темы: Авто
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 21:02
Гость: коренной москвич

Да эту Госдуму никто не выбирал. Там одни блатные.
29.12.2017, 21:01
Гость: смешнО

А как насчет взимания поголовной платы за проживания мышей-тараканов и пр.клопов, в домовладениях ?
Плата за превышение нормы проживания на 1 кв.м ?
В общем, с одной стороны не паханое поле для идиотов.., а с другой: оптимальный план по зачистке РФ от населения, рано иль поздно, но терпение лопнет и, иль народ сдриснет..-кто куда, или "законо"творцы.
29.12.2017, 21:01
Гость: Тогда уж

для всех одинаково!
За парковку во дворе Кремля - деньги давай!
А то, ишь, распарковались на халяву!
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