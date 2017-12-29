Госдума одобрила платные парковки во дворах

Государственная Дума приняла во третьем чтении поправки к закону "Об организации дорожного движения".

Законопроект дает властям возможность временно ограничивать или запрещать движение транспорта в определенных районах для повышения "эффективности дорожного движения с помощью взимания платы", сообщает «Право.ру»

Согласно документу, городские администрации смогут вводить платные парковки во дворах жилых домов, но только по согласованию с жильцами. Местные власти также смогут запрещать платные парковки – например, рядом со школами, больницами, спортивными объектами.

Особые привилегии получат автомобили силовых ведомств –Следственного комитета, полиции, ФСО. Им разрешат парковаться везде.

В пояснительной записке говорится, что принятый законопроект позволит обеспечить безопасность дорожного движения, снизить экономические издержки и сформировать единый подход по организации дорожного движения в стране.

Отметим, что законопроект изначально содержал также норму о платном въезде в города, но от нее решено было отказаться.