Дума раскритиковала идею о переэкзаменовке водителей

В Госдуме считают неактуальной и экономически нецелесообразной инициативу о введении переэкзаменовке водителей при замене прав.

По мнению первого замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, государство не готово взять на себя расходы по проведению подобных мероприятий. Водители также не согласятся тратить деньги на то, чтобы подтвердить свои знания.

Депутат добавил, что в соответствии с законодательством водителю надлежит пройти переэкзаменовку, если он был лишен прав управления транспортным средством по решению суда за грубые нарушения ПДД. «Этого достаточно вполне», - заявил парламентарий РИА «Новости».

В настоящее время водители получают права сроком на 10 лет. По его истечении, они меняются на новые при предоставлении медсправки. Идею о переэкзаменовке высказал союз автошкол, сейчас ее рассматривает ГИБДД.

