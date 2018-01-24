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Дума раскритиковала идею о переэкзаменовке водителей

20:45 24.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме считают неактуальной и экономически нецелесообразной инициативу о введении переэкзаменовке водителей при замене прав.

По мнению первого замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, государство не готово взять на себя расходы по проведению подобных мероприятий. Водители также не согласятся тратить деньги на то, чтобы подтвердить свои знания.

Депутат добавил, что в соответствии с законодательством водителю надлежит пройти переэкзаменовку, если он был лишен прав управления транспортным средством по решению суда за грубые нарушения ПДД. «Этого достаточно вполне», - заявил парламентарий РИА «Новости».

В настоящее время водители получают права сроком на 10 лет. По его истечении, они меняются на новые при предоставлении медсправки. Идею о переэкзаменовке высказал союз автошкол, сейчас ее рассматривает ГИБДД.
   

Темы: Россия, Автоновости, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2018, 23:57
Гость: Рустем

Да нет далеко не дурак,это сколько денег могут поднять в гаи и автошколах .ведь населению все равно деньги девать не куда,вон паспорта
С гражданством покупают.
24.01.2018, 22:26
Гость: коррупцию

сделать законной,ГИБДД разрешить торговать правами цену назначает начальник,в метро плавающий курс проезда на усмотрение начальника и ввести расстрел!
24.01.2018, 22:03
Гость: Длинный нос

А какой дурак выдвинул эту "идею"?
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