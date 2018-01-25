]]> ]]>
Главная Авто Новости

КамАЗ начал поставки техники на Филиппины

16:22 25.01.2018
Фото с сайта kamaz.ru
Фото с сайта kamaz.ru
Материалы по теме:

Первая партия автотехники КамАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck.

Автомобили КамАЗ-6520, КамАЗ-6460, КамАЗ-5460 в количестве восьми единиц отгружены в адрес Lifetruck International Inc., которая специализируется на продаже и сервисе автомобилей, сообщает пресс-служба КамАЗа.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте и российско-филиппинского бизнес-форума, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КамАЗ. В ближайших планах российского автопроизводителя подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.

Учитывая большой потенциал «КамАЗа» как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции «КамАЗа» на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии. В целом, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории Филиппин.

Темы: КамАЗ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2018, 21:54
Гость: Евгений

Конечно же не за деньги. Наши дебилы сперва дадут Филлипишам кредит, в счет его отгрузят камазы, а потом спишут долг по кредиту. Потом построят там завод на Филлипишах, по принципу как АЭС в Турции - на свои деньги строй, потом владей, потом получай. А получат, как всегда шиш. Это очередная партия разбазаривания народных денег. Главное, чтобы к ВВП приехал очередной заграничный хмырь и сказал ВВП -"Советская Союза это очень ХАРАШО"
Помните, когда избрали Ципраса в Греции, он сразу ломонулся в объятия ВВП, сказал заветные слова "Советская Союза это очень "ХАРАШО" и хапанул для нищей Греции 5 млрд зелени. Дебилы в годы СССР вложили в инфраструктуру Афганистана 4,5 млрд зеленых, огромные деньги, и где эти деньги. Лучше бы вложили их в несчастную Россию. Помните к нам частил Ясир Арафат в клетчатом платочке, побирался. Партийные дебилы ему регулярно отстегивали бабки, когда его, наконец-то, отравили, то оказалось, что у его женушки в Лондоне состояние аж в 4 млрд. долл. Круто. Над народом России всегда издевались ее правители, наши родители и мы ждали, когда же построят светлое будущее, но в России его ни когда не будет, пока ей правят дураки и дебилы, которые раздают народные деньги направо и налево, платят огромные взносы за членство в никому не нужных организациях, раздают кредиты любой стране, кто ни попросит, а потом их списывают, строят в других странах предприятия, безо всякой выгоды для страны. И еще хотят, чтобы за них голосовали. Нам такие правилы на фиг не нужны.
25.01.2018, 20:48
Гость: Парацельс

Там от камаза осталось только название, все узлы и агрегаты импортные))))
25.01.2018, 18:06
Гость: ybr

На инвалютные рубли торговали??! И кули так долго сделку заключали??!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.