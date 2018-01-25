КамАЗ начал поставки техники на Филиппины

Первая партия автотехники КамАЗ отправлена на Филиппины в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между ПАО «КАМАЗ» и компанией Lifetruck.

Автомобили КамАЗ-6520, КамАЗ-6460, КамАЗ-5460 в количестве восьми единиц отгружены в адрес Lifetruck International Inc., которая специализируется на продаже и сервисе автомобилей, сообщает пресс-служба КамАЗа.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями в мае 2017 года в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте и российско-филиппинского бизнес-форума, до 2020 года на Филиппины может быть поставлено свыше 1000 автомобилей КамАЗ. В ближайших планах российского автопроизводителя подписание дилерского соглашения с компанией и поставки очередных партий автотехники.

Учитывая большой потенциал «КамАЗа» как производителя широкой гаммы автомобильной техники высокого технического уровня и позиции Lifetruck на Филиппинах, открываются большие перспективы для сотрудничества и продвижения продукции «КамАЗа» на филиппинском рынке, который является одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии. В целом, меморандум предусматривает создание сети продаж автомобилей, запасных частей, сервиса и организацию сборочного производства на территории Филиппин.