Названы самые продаваемые автомобили премиум-класса в России

По данным аналитиков агентства «Автостат», в 2017 году в России было продано почти 140 тысяч новых легковых автомобилей премиум-класса. Это чуть выше (+0,4%) результата годичной давности.

Лидером продаж в премиум-сегмент второй год подряд является кроссовер Lexus RX, показатель которого в 2017 году достиг 9415 единиц – на 20% больше, чем в 2016-м.

На второе место поднялся BMW X5, реализация которого выросла на 29% до 6720 автомобилей.

Замкнул тройку лидеров Mercedes-Benz GLC (6650 шт.; +27%). Далее следуют Lexus NX (6495 шт.; +0,3%) и Mercedes-Benz E-Klasse (6092 шт.; +15,5%).

В Топ-10 российского рынка премиальных автомобилей также попадают: Lexus LX (5135 шт.; -20%), BMW 5-Series (4919 шт.; +11%), Mercedes-Benz GLS (4405 шт.; -13,6%), BMW X6 (3942 шт.; -3,2%) и Mercedes-Benz C-Klasse (3833 шт.; +3%).

Как отмечают эксперты, на долю премиум-сегмента в 2017 году пришлось 9,5% от всего рынка новых легковых автомобилей. При этом годом ранее данный показатель составлял 10,6%. Снижение доли премиум-сегмента связано с тем, что весь рынок вырос на 12%, в то время как продажи премиальных машин увеличились лишь на 0,4%.