У пьяных водителей будут конфисковывать машины

Идея принадлежит собранию депутатов из Архангельска. Они внесли в Госдуму законопроект с изменениями в Уголовный кодекс.

В пояснительной записке сказано, что сейчас УК предусматривает конфискацию орудий преступления, принадлежащих обвиняемому.

При этом такая норма не распространяется на автомобили, за рулем которого пьяный водитель-рецидивист, то есть уже имеющий наказание за вождение в нетрезвом виде.

Судебная практика показывает, что транспортное средство не может быть признано орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления, поэтому оно не конфискуется. Но тогда, по словам авторов законопроекта, возникают риски дальнейшего нарушения Правил дорожного движения, сообщает «Право.ру».

Авторы ссылаются на заявление президента Владимира Путина, который в марте 2017 года на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил, что необходимо сокращать количество ДТП и смертности на дорогах. Создатели законопроекта считают, что их инициатива в этом поможет.

Если закон примут, то в УК появится норма о конфискации машины у пьяного водителя, если он раньше уже был пойман за этим.

По статистике каждое 13-е ДТП происходит с участием пьяных водителей.

За 2015–2016 годы в России за это осудили 94 000 человек, при этом 77 600 из них назначили обязательные работы, а 6300 людям – штрафы. То есть они могли садиться за руль после суда.