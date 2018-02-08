Названы самые продаваемые китайские автомобили в России

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых продаваемых новых легковых автомобилей китайских марок в 2017 году.

Лидером здесь в очередной раз стал Lifan X60, продажи которого в прошлом году составили 7371 единицу, показав снижение на 3%. Следующие две позиции данного рейтинга тоже занимают модели Lifan: на втором месте располагается модель Х50 (4778 шт.; -20%), а на третьем – седан Solano (3897 шт.; +63%).

Далее следует дебютант российского рынка – Chery Tiggo 3, который разошелся тиражом в 2651 экземпляр. Замкнул пятерку лидеров Geely Emgrand Х7, который приобрели 1523 россиянина – на 12% больше, чем в 2016 году.

В ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России по итогам 2017 года также попали: Chery Tiggo 5 (1519 шт.; +51%), Haval H6 (1434 шт.), Changan CS35 (1388 шт.; рост в 2,7 раза), Zotye T600 (1082 шт.; рост в 3,7 раза) и Chery Tiggo 2 (891 шт.).

Всего на российском рынке в прошлом году было реализовано около 32 тысяч автомобилей китайских марок (с учетом LCV), что на 4% больше, чем в 2016-м.