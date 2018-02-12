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Власти Москвы предложат аэропортам новые правила работы такси

10:13 12.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным сообществом и ассоциацией ТАМА разработал единый подход для работы такси в столичных аэропортах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, это позволит всем легальным такси столицы и области обладать равным доступом к «первой линии», а также сделает тарифы на пассажирские перевозки более прозрачными.

В департаменте заявили, что на «первую линию» аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области.

«Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», - заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что сейчас таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам, что приводит к тому, что пассажиры переплачивают за перевозчика, которого назначил аэропорт.

Единые условия работы позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг и снизит среднюю стоимость поездок. «Особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принять Чемпионат мира по футболу и мы ждем увеличения количества иностранных туристов и журналистов. Единая очередь такси в аэропортах сведет к минимуму возможность обмана иностранных туристов, как это случилось во время Кубка Конфедераций, когда таксист довез чилийского журналиста из «Домодедово» в центр Москвы за 50 тыс. рублей», - заявил Ликсутов.

Аэропортам столицы рекомендовано информировать пассажиров о компаниях такси, аккредитованных для работы на ЧМ-2018. Такие автомобили смогут подвозить пассажиров максимально близко к стадионам. 

Темы: Москва, Аэропорты и аэровокзалы в России, Проблемы маршрутных такси, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 15:47
Гость: Влад 33

Цены на поездку из любого аэропорта должны не так сзываться водителем, а быть размещены на видном месте Для Удобства самого пассажира ( и на нескольких языках!).. Например от п нута «А» до пункта «В» .. Пусть пассажир сам решает - КАК ему выгодно и какой компании такси отдать предпочтение ..
Что касается поездок на ЧМ по футболу , то большинство их будет обычным :- Вокзал ( любой!) - Стадион, поэтому необходимо согласовать уже сейчас с компаниями такси о нормализации данной цены для болельщиков разных стран.. « Фиксированные поездки»практикуются во многих странах, люди знают об этом и чаще обращаются именно к тем компаниям такси, где водители дорожат не только своей машиной, но и жизнью пассажира выбравшего из «кучи» машин ту компанию, которой он доверяет..
Сам много езжу. Водители такси у меня - постоянные, так как за день до вылета я созваниваюсь со своим водителем такси , называю ему время, номер рейса моего самолета и... никогда ещё не было, чтобы ребята ( работники такси) меня подвели.. Они - обеспечены работой, и я доволен, так как не нужно «забивать» голову ещё и поиском такси.. , так как мы с водителем такси оговариваем и место откуда мы и начинаем нашу совместную поездку, которая часто «выливается» в несколько.. Прилетел на «летучку», через час с небольшим - нужно опять «ловить « такси или.. и бывает, что я с одним водителем такси просто договариваюсь на весь день ( часов на пять ), то есть - прилёт , поездка в одну - две компании и назад в аэропорт.. Удобно!
12.02.2018, 14:05
Гость: Ося

Журналист журналисту рознь. Но для обычного - это вроде месячной зарплаты...
12.02.2018, 13:40
Гость: Ося

Тарифы на такси должны быть понятными: или по счетчику или за конкретную поездку - на выбор клиента... И ответ за стоимость, например, "Пятьсот!" - это в РУБЛЯХ, а не в долларах...
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