Власти Москвы предложат аэропортам новые правила работы такси

Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным сообществом и ассоциацией ТАМА разработал единый подход для работы такси в столичных аэропортах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, это позволит всем легальным такси столицы и области обладать равным доступом к «первой линии», а также сделает тарифы на пассажирские перевозки более прозрачными.

В департаменте заявили, что на «первую линию» аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области.

«Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», - заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что сейчас таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам, что приводит к тому, что пассажиры переплачивают за перевозчика, которого назначил аэропорт.

Единые условия работы позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг и снизит среднюю стоимость поездок. «Особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принять Чемпионат мира по футболу и мы ждем увеличения количества иностранных туристов и журналистов. Единая очередь такси в аэропортах сведет к минимуму возможность обмана иностранных туристов, как это случилось во время Кубка Конфедераций, когда таксист довез чилийского журналиста из «Домодедово» в центр Москвы за 50 тыс. рублей», - заявил Ликсутов.

Аэропортам столицы рекомендовано информировать пассажиров о компаниях такси, аккредитованных для работы на ЧМ-2018. Такие автомобили смогут подвозить пассажиров максимально близко к стадионам.