Названы 10 самых продаваемых корейских автомобилей в России

Согласно оценке агентства «Автостат», по итогам 2017 года в нашей стране было реализовано почти 340 тыс. новых легковых автомобилей корейских марок, что на 12% больше, чем годом ранее. На их долю приходится около четверти российского рынка.

Лидером продаж среди корейских автомобилей является KIA Rio, который в минувшем году стал еще и самым продаваемым автомобилем в РФ. Объем реализации этой модели составил 96 689 единиц, показав рост на 10,3%.

На второй и третьей строчках рейтинга находятся автомобили Hyundai – Solaris (68 614 шт.; -24,1%) и Creta (55 305 шт.; рост в 2,5 раза). Четвертое место занимает KIA Sportage, который в прошлом году приобрели 24 611 россиян (+29,5%).

Замыкает пятерку лидеров KIA cee’d c показателем 15 246 проданных экземпляров (+1,1%).

В ТОП-10 самых продаваемых корейских автомобилей в России по итогам 2017 года также попали: KIA Optima (12 822 шт.; +104%), Hyundai Tucson (12 011 шт.; +17,3%), KIA Soul (10 652 шт.; +45,2%), Hyundai Santa Fe (8 617 шт.; +49%) и KIA Cerato (6 769 шт.; +81,9%).