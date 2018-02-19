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Депутат предложил лишить ряд чиновников служебных автомобилей

09:10 19.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Госдуме предложили отменить транспортное обеспечение ряда чиновников, пишет РИА Новости. Письмо с соответствующим предложением на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева направил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По мнению парламентария, подобное нововведение приведет к экономии бюджетных средств, выгода от него могла бы составить 4-5 млрд рублей в год.

«Целесообразным шагом по сокращению бюджетных трат стал бы пересмотр принципа государственных и муниципальных закупок в части отказа от транспортного обеспечения лиц, замещающих государственные и муниципальные должности в городах федерального значения, областных центрах, городских поселениях», - говорится в письме.

Кроме того, депутат считает, что при проведении конкурсов на замещение данных должностей необходимо ввести требование наличия действующих водительских прав и «личного, либо арендованного автомобиля».

«Во многих регионах, особенно в городах федерального значения, мы наблюдаем излишнее стремление части руководящих органов к обеспечению себя привилегиями. Многие муниципалитеты и районные администрации тратят огромные средства на закупку дорогостоящих служебных автомобилей и содержание автобаз. Масштаб таких трат не всегда соответствует задачам и проблемам областных центров и городских поселений», - говорится в документе.

Данная мера, считает Петров, позволит сократить необоснованные траты бюджетных средств, а также снизить транспортную нагрузку на местные дороги и помочь борьбе с дорожными пробками. Кроме того, если руководители сами сядут за руль личных машин, то они на собственном опыте испытают «все недостатки дорожной сети подведомственной территории», и тем самым будут «лично заинтересованы в своевременном ремонте и надлежащем содержании дорог, обеспечению удобных парковочных мест и организации движения транспортных средств».

При этом депутат подчеркивает, что руководители высших категорий, председатели региональных законодательных собраний, члены кабинета министров, главы регионов и другие лица, замещающие ответственные посты, из-за высокой загруженности и ответственности должны иметь в своем распоряжении служебные автомобили. 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 14:13
Гость: Ну-ну

Всех чиновников и оллегархов пересадить на троллейбусы :)
B пребудет им царствие господне :)
19.02.2018, 13:30
Гость: Это очень разумный шаг.

У нас в компании(известная западная брендовая фирма) естественно упали доходы во время кризиса.Первое, что сделало руководство - у половины сотрудников отобрало служебные авто, остальным ограничило пробег на халяву до 2 000 км в месяц,сами с Ауди пересели на Шкоды и Ниссаны.
19.02.2018, 11:11
Гость: Кин-дза-дза

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели…
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