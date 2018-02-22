Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

С 22 февраля техосмотр нужно будет проходить по новому регламенту.

Теперь водители при прохождении технического осмотра обязаны иметь аптечку. Также при себе у них должен быть знак аварийной остановки и огнетушитель, но это не нововведение, такая обязанность была у водителей и раньше.

Техосмотр не пройдет автомобиль с дефектами гидро- или электроусилителя руля, затонированными фарами или окрашенными оптическими деталями. Нельзя снять предусмотренные конструкцией стеклоочистители.

Если машина на шипованной резине, то шипы должны обязательно быть на всех колесах, также на всех шинах протектор должен иметь одинаковый рисунок, сообщает «Право.ру».

"Постановление Правительства, которое сегодня вышло, всего лишь приводит наши ГОСТы и наши правила в соответствие с регламентами Таможенного союза", – рассказал "Известиям" замдиректора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, когда новый регламент только был подписан (см. "Правительство ужесточило правила прохождения техосмотра").

Автостраховщики положительно оценивают документ, ведь любые ужесточения техосмотра снижают количество аварий.