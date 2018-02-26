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В возрасте 83 лет умер создатель «Нивы» и «восьмерки» Георгий Мирзоев

10:28 26.02.2018
Георгий Константинович Мирзоев. Фото Ssayadov с сайта hayazg.info
Георгий Константинович Мирзоев. Фото Ssayadov с сайта hayazg.info
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В возрасте 83 лет в Москве ушел из жизни бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев.

Под руководством Мирзоева был выпущен первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108, а также пошли в серию ВАЗ-2121 «Нива» и ВАЗ-2105. При его участии также стартовали проекты Lada Kalina и Lada Priora.

«Завод выражает свои самые глубокие соболезнования родственникам и близким и окажет необходимую помощь в организации прощания с Мирзоевым», - об этом «Российской газете» рассказали в пресс-центре предприятия.

Уже покинув свой пост, Мирзоев работал над проектом автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел». В последние годы конструктор занимался разработкой машин на альтернативных видах топлива.

Мирзоев также является автором научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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