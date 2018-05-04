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Папа Римский пустит элитный Lamborghini с молотка

18:43 4.05.2018

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги автомобиль Lamborghini Huracan, который принадлежит Папе Римскому Франциску.


Фото lamborghini.com

Как сообщает издание Quotidiano, аукцион пройдет 12 мая. Ожидается, что за уникальный автомобиль коллекционеры будут готовы выложить от 303 до 435 тысяч долларов.

Часть вырученных средств от прадажи автомобила будет направлена в два благотворительных фонда, которые занимаются помощью африканским семьям, а часть пойдет на восстановление жилых домов и общественных построек иракских христиан.

Модель Huracan в базовой комплекции стоит около 200 тысяч долларов. Автомобиль, подаренный в 2017 году компаниеей Lamborghini Папе Римскому Франциску, покрашен в уникальный белый цвет Bianco Monocerus и дополнен тонкими золотыми полосками. Отмечается, что пантифик никогда не ездил на этой машине, но оставил на ней свою подпись. 

Темы: Ватикан, Авто, Автоновости, Авторынок и продажи автомобилей, Интересные факты и события автожизни, Аукционы и торги в мире
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