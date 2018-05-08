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АвтоВАЗ в апреле увеличил продажи автомобилей Lada на 17%

12:15 8.05.2018
Фото с сайта lada.ru
Фото с сайта lada.ru
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АвтоВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 30712 автомобилей Lada, что на 16,6% больше по сравнению с показателем годичной давности.

По итогам четырех месяцев 2018 года российские дилеры Lada продали 109826 машин, что на 25,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Бестселлером АвтоВАЗа в апреле остается Lada Vesta, чья реализация составила 7786 автомобилей (+25,5%). Среди лидеров – Lada XRAY, установивший новый рекорд продаж. В прошлом месяце было реализовано 4309 машин этой модели – это на 39,6% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года и самый высокий результат с момента вывода автомобиля на рынок.

Значительно укрепил свои позиции Lada Largus: в апреле продано 4116 пассажирских универсалов (+66,6%) и 721 фургон Largus (+17%).

Темы: Автомобильный транспорт в России, АвтоВАЗ
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