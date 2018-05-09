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В Москве стартовал автопробег на машинах времен Великой Отечественной войны

12:31 9.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны в честь Дня Победы начался в столице.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«9 мая 2018 г, в Москве дан старт автопробегу на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы. В мероприятии принимают участие ветераны, сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей, представители префектур округов Москвы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что автопробег стартовал с аллеи Связистов парка Победы на Поклонной горе, а финиширует в парке «Ветеран» в Серебряном Бору, где подготовлена праздничная программа.

«Праздник в парке «Ветеран» в Серебряном Бору открываем с выставки уникальных автомобилей. Там будем поздравлять дорогих ветеранов. В их честь прозвучат военные марши, прелестные вальсы. На аллеях парка будут работать ретрофотостудия и костюмерная военных лет, где каждый желающий сможет примерить военно-полевую форму, а дамы - шляпки тех лет. Для ветеранов мы приготовили памятные подарки. Обязательно угостим ветеранов и всех желающих солдатской кашей с тушенкой», - добавила заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Ольга Сосницкая.

В пресс-службе отметили, что цель праздничного мероприятия - патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти поколений о Великой Отечественной войне и формирование гражданской ответственности подрастающего поколения.

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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09.05.2018, 15:36
Гость: Вай, девки

спешите, не упустите! Золотая молодёжь выехала.
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