ОНФ обратится в прокуратуру из-за появления сотен новых камер в Москве

16:40

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в прокуратуру с просьбой проверить законность установки без предупреждения новых камер на дорогах Москвы.

"Мы намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какой причине москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер, почему информация об этом не появилась на открытых информационных площадках и на официальных сайтах соответствующего органа власти", - приводят в пресс-службе слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

По его мнению, камеры специально установили в самых популярных и массовых местах - возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, - чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее.

Трудности могут начаться у льготных категорий граждан, тех, кто только учится водить, а также тех, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля, считает Лысаков.

"Камера срабатывает моментально, как только человек остановился. Технике все равно, по какой причине совершена остановка, - на светофоре, в пробке, для того, чтобы высадить женщину с ребенком, пожилого человека или инвалида в коляске, из-за технической неисправности автомобиля, прокола колеса, срочной необходимости залить стеклоомывающую жидкость или просто потому, что водителю стало плохо, - штраф тут же летит автовладельцу по домашнему адресу", - цитирует сопредседателя штаба "Интерфакс".

В ОНФ обеспокоены установкой сотни новых комплексов фотовидеофиксации. По мнению активистов, это не просто не решает задачу по уменьшению количества пробок и нарушений на столичных дорогах, а напротив, запускает массовый конвейер по превращению обычных, законопослушных граждан в нарушителей.