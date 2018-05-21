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ОНФ обратится в прокуратуру из-за появления сотен новых камер в Москве

16:40 21.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратятся в прокуратуру с просьбой проверить законность установки без предупреждения новых камер на дорогах Москвы.

"Мы намерены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, по какой причине москвичей не предупредили о нововведениях и адресах установки новых камер, почему информация об этом не появилась на открытых информационных площадках и на официальных сайтах соответствующего органа власти", - приводят в пресс-службе слова сопредседателя регионального штаба ОНФ в Москве, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

По его мнению, камеры специально установили в самых популярных и массовых местах - возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, - чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее.

Трудности могут начаться у льготных категорий граждан, тех, кто только учится водить, а также тех, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля, считает Лысаков.

"Камера срабатывает моментально, как только человек остановился. Технике все равно, по какой причине совершена остановка, - на светофоре, в пробке, для того, чтобы высадить женщину с ребенком, пожилого человека или инвалида в коляске, из-за технической неисправности автомобиля, прокола колеса, срочной необходимости залить стеклоомывающую жидкость или просто потому, что водителю стало плохо, - штраф тут же летит автовладельцу по домашнему адресу", - цитирует сопредседателя штаба "Интерфакс".

В ОНФ обеспокоены установкой сотни новых комплексов фотовидеофиксации. По мнению активистов, это не просто не решает задачу по уменьшению количества пробок и нарушений на столичных дорогах, а напротив, запускает массовый конвейер по превращению обычных, законопослушных граждан в нарушителей.

Темы: Москва, «Общероссийский народный фронт», Автомобильный транспорт в России
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 19:21
Гость: вадим иванович

а насчёт бензина из народной нефти впадлу обеспокоиться патриоты блин аминь
21.05.2018, 18:44
Гость: gvozd

надо быть честными хотя бы перед собой..
то что "Технике все равно, по какой причине совершена остановка" - это хорошо.
перед законом все равны, но почему то появились какие то спецсубьекты, льготные категории граждан, пес знает еще кто..
в кончном итоге, все в дерьме и никто не уважает закон - потому он только для быдла.
в москве ситуация с пдд просто аховая.
может компьютеры наведут порядок - полиция боится, все крутые.
21.05.2018, 17:17
Гость: Чем обеспокоен ОНФ.

Не пристегнутым ремнем? Остановкой на крымском мосту? Или установкой новых камер? Да любой ребенок из ЕР скажет, что это на благо "народа", вот только под термином "народ" у каждого свои понятия. Благо кремлевского народа здесь очевидно, остальным как повезет.
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