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Volvo рассказала о новинках для российского рынка

11:01 25.05.2018
Фото с сайта volvocars.com
Фото с сайта volvocars.com
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Компания Volvo Car Russia намерена предлагать клиентам в России все новинки Volvo, заявил агентству «Автостат» директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов.

Так, в ближайшее время состоится мировая премьера нового седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году. Уже в июне у российских дилеров Volvo появится новейший кроссовер ХС40, а ближе к концу года первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л.с. – ХС90 T8.

На российском рынке представлен весь модельный ряд Volvo, за исключением универсалов – в нашей стране они продаются в версии повышенной проходимости Cross Country.

«У нас нет планов по сокращению модельного ряда, за исключением моделей, которые закончили свой жизненный цикл – в этом году это S60, S60 Cross Country и V60 Cross Сountry», – отметил директор по продажам Volvo Car Russia.

В апреле российские дилеры Volvo реализовали 596 автомобилей, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2018 года продажи Volvo составили 1533 машины – на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Действительно, в первые месяцы года мы продемонстрировали сравнительно невысокие объемы продаж в России. Это вызвано тем, что в новый год мы вошли почти с пустым складом автомобилей, в то время как конкуренты еще несколько месяцев распродавали прошлогодние машины и демпинговали. Уже который год мы испытываем небывалый ажиотаж вокруг новых моделей Volvo во всем мире.

Наши производственные площадки работают на полную мощность, и в такой ситуации, конечно, приоритет с точки зрения дистрибуции и поставок отдается высокомаржинальным рынкам.

Должен признать, что дополнительные налоги и акцизы не добавляют нам аргументов при общении с штаб-квартирой касательно увеличения квот для российских клиентов. Тем не менее, в целом, несмотря на все сложности, мы планируем в этом году и в ближайшие годы продолжать наращивать объемы продаж в России, демонстрируя двухзначные темпы роста», – комментирует Алексей Тарасов.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Volvo
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 16:39
Гость: Комментатор

Зря так, вполне достойные автомобили.
25.05.2018, 11:37
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

Согнули очередную железку,принципиально ничем не отличающуюся от другого одноразового хлама-кроме цены.Лохи, вперёд на распродажу!
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