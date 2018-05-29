]]> ]]>
Главная Авто Новости

Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину

18:45 29.05.2018
Фото с сайта lada.ru
Фото с сайта lada.ru
Материалы по теме:

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности.

Более 60% от этого количества приходится на автомобили Lada, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Самым экспортируемым из России автомобилем является внедорожник Lada 4x4 – почти 2 тыс. экземпляров этой модели (с учетом 5-дверной версии) было вывезено за пределы ТС. Далее идет семейство Lada Vesta, объем экспорта которого вместе с универсалами достиг 526 машин. Третью позицию в модельном рейтинге занимает Volkswagen Polo (555 шт.).

Если рассматривать основные направления экспорта, то здесь лидирует Латвия – пятая часть российского экспорта за отчетный период пришлась на эту страну (912 шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (881 шт.), а замыкает тройку лидеров Азербайджан (593 шт.).

Как отмечают эксперты, столь сильное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода – в 1 квартале 2017 года объем экспорта составил 10,6 тыс. единиц. Порядка 60% от этого объема приходилось на кроссовер Skoda Yeti (6,1 тыс. шт.), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа.

Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq, на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но в целях удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2018, 00:50
Гость: Кагор

Места надо знать..
И не только в Германии.

Интерес к российским машинам в бывших странах СЭВ до сих пор жив. Но нет предложения, нет фирменных магазинов и сервиса и соответственно нет и продаж.
29.05.2018, 23:27
Гость: Ник_Михалыч

Есть разные причины для уменьшения экспорта легковых машин из России! Ну сначало, был на Кубе, так там где-то 80 и выше % машин из СССР и России, от старых Лад до новеньких Вест, м/б ценовую политику ведет производитель не совсем корректно? А в Германии вообще не слышно рекламы ни на радио ни на TV о русских машинах - почему, экономите...? Хотя часто услышишь, что самый дешевый SUV это у ренаульта, а стоит ведь минимум на 1.000 - 1.500 евриков больше НИВЫ! А знаите ли вы что, Мерседес тот самый угловатый уже выпускают около 40 лет и до сих пор на него очередь! Кстати продавцы в атомагазинах не те ребята, по-русски не говорят, зато гонора на 100 китайцев, больше надо работать на молодежь, на бензиновые и газовые моторы. Тут много могут напускать тумана, дело часто делают... так себе, проверьте: как торгуют и так далее! Русские машины должны быть как автомат Калашникова: простые, надежные и доступные по цене! А то цену заломят и вопят... ну не беруЮ не берут гады! :)
29.05.2018, 23:25
Гость: Вспомнилось

Во второй половине 80-х ежегодный экспорт легковых автомобилей из СССР(сейчас в "дальнее зарубежье) составлял примерно 200 тысяч штук, причем половина- в развитые капиталистические страны. Как это поздним "коммунякам" такое удавалось, а таким "вумным" и "умелым" антикоммунякам, ну, ни в какую! Кстати, и в 90-е по инерции из РФ экспортировалось( но тут уже с "ближним зарубежьем") много больше 200 тысяч.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.