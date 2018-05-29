Экспорт легковых автомобилей из России упал более чем наполовину

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) в 1 квартале 2018 года составил 4,6 тыс. единиц. Это на 57% ниже результата годичной давности.

Более 60% от этого количества приходится на автомобили Lada, которых с января по март в общей сложности было экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте среди брендов располагается Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Самым экспортируемым из России автомобилем является внедорожник Lada 4x4 – почти 2 тыс. экземпляров этой модели (с учетом 5-дверной версии) было вывезено за пределы ТС. Далее идет семейство Lada Vesta, объем экспорта которого вместе с универсалами достиг 526 машин. Третью позицию в модельном рейтинге занимает Volkswagen Polo (555 шт.).

Если рассматривать основные направления экспорта, то здесь лидирует Латвия – пятая часть российского экспорта за отчетный период пришлась на эту страну (912 шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (881 шт.), а замыкает тройку лидеров Азербайджан (593 шт.).

Как отмечают эксперты, столь сильное падение экспорта легковых автомобилей из России связано с высокой сравнительной базой прошлого периода – в 1 квартале 2017 года объем экспорта составил 10,6 тыс. единиц. Порядка 60% от этого объема приходилось на кроссовер Skoda Yeti (6,1 тыс. шт.), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа.

Напомним, что в связи с началом производства нового кроссовера Skoda Karoq, на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. Но в целях удовлетворения спроса на эту модель на европейском рынке было принято решение об экспорте кроссовера Yeti из России.