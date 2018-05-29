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Судья-участник смертельного ДТП просит прекратить уголовное дело

12:13 29.05.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Коллегия по административным делам Верховного суда 30 мая рассмотрит жалобу судьи Татьяны Рыжих, которую обвиняют в наезде на двух пешеходов, которые погибли под колесами ее внедорожника.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в апреле 2015 года в Волгограде. Внедорожник с судьей за рулем насмерть сбил двух пешеходов, братьев Василия и Виктора Егоровых. При этом сама судья Рыжих с места ДТП скрылась и бросила машину в пригороде, сняв номера.

Сначала Рыжих говорила, что машина была в угоне и всячески отпиралась, но камеры, которые зафиксировали автомобиль, опровергают ее версию: на видео видны номера и то, что за рулем была сама судья. Мы рассказывали о ее деле в материале "ВККС примет решение о передаче СКР трех судей".

Спустя год после происшествия удалось возбудить уголовное дело против судьи: ВККС выдала Рыжих Бастрыкину в мае 2016 года. Судья пыталась это оспорить, но не смогла. Ей предъявили обвинения и предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, сообщает «Право.ру».

Однако она намерена добиться отмены решения региональной ККС от 27 октября 2017 года и решения Волгоградского областного суда от 26 декабря 2017 года, легализовавших незаконные, по ее мнению, следственные действия и неправомерно выдвинутые против нее обвинения.

Судья свою вину отрицает. "На трассе было неосвещенное место, где я внезапно почувствовала удар по машине. Действительно, после этого я не остановилась. Я не поняла, что произошло, а так как работаю судьей, то не исключала, что в мою машину могли что-то бросить из мести. Поэтому останавливаться вечером в безлюдном месте я побоялась. Что машина помята, я узнала только когда вышла из салона около магазина рядом с домом", - рассказала Рыжих порталу V1.ru.

Она утверждает, что пешеходов сбили другие машины. "Поврежден только бок и оторвано зеркало. Если бы я сбила ребят, наверняка повреждения моей машины были бы другими", – считает Рыжих.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 22:10
Гость: ясч

Судья а ведеьт себя как подросток
29.05.2018, 19:00
Гость: гость

По-хорошему, судью надо освободить от ответственности и дать ей осудить гайцов, которые допустили такой прокол, лет на 10. Это будет по-настоящему справедливо, по-российски.
29.05.2018, 17:39
Гость: Нет, это не создат прецендента

Водителям нельзя сбегать с места преступления, это побег и наказывается со всей строгостью закона. Исключение: если водитель судья, помощник судьи, прокурор и тд. Плюс судить судью запрещено. Она априопри в любом случае права и действовала в интересах государства, которое её защищает. Дело надо закрыть.
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