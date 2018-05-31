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Автомобилистам продлят «скидки» по штрафам

15:00 31.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство одобрило новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Они позволят автомобилистам оплачивать штрафы со скидкой в 50%, даже если уведомление о штрафе пришло на почту за пределами льготного срока.

Поводом для разработки законопроекта стало решение Конституционного суда по жалобе Юрия Рейнхиммеля. В 2016 году его оштрафовали на 500 руб. за превышение скорости, но постановление о штрафе пришло уже по истечении 20-дневного срока скидки, предусмотренного ст. 32.2 КоАП. Суды отказались восстанавливать льготный срок оплаты, сообщает «Право.ру».

КС же напомнил о принципе равенства и указал на преимущество водителей, которых штрафуют "на месте", – они получают копию протокола об административном правонарушении сразу же. Такой возможности лишены те, кто превысил скорость и попал "под камеру", – им "письма счастья" могут идти достаточно долго, до 21 дня.

Правительственные поправки вносят изменения в статьи 31.8 и 32.2 КоАП. Новелла предполагает, что в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности.

Законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.  

Темы: Автоновости, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.05.2018, 17:27
Гость: Ray Bloom

Это они народу леща кинули за повышения цены за бензин? Щедрость зашкаливает.
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