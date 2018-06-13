КамАЗ представил первый беспилотный электробус

14:14

ПАО «КамАЗ» продемонстрировало в Казани прототипы беспилотных электробусов.

Беспилотный электробус был продемонстрирован в статическом и динамическом режимах. Для показа возможностей ШАТЛа в динамическом режиме был определён путь, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Длина специального пути на песчаной насыпи вдоль берега реки Казанки составляет 650 метров.

Скорость движения транспортного средства при демонстрации – до 10 км/час. Зрители смогли ознакомиться с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения транспортного средства, сообщает пресс-служба КамАЗа.

Разработанное беспилотное транспортное средство особо малого класса ШАТЛ категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Беспилотник КамАЗ-1221 ШАТЛ осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте.

Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.

Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.

Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах выступила пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона». Одновременно на сервер «КамАЗа» в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.