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В центре Москвы такси въехало в пешеходов, среди пострадавших - иностранцы

20:24 16.06.2018

В центре Москвы, в районе дома 5/2 на улице Ильинка, водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек, перадет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

В свою очередь информированный источник издания сообщил, что среди пострадавших - граждане Мексики. 

Среди пострадавших лишь одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. 

Темы: Россия, Москва, Дорожно-транспортные происшествия
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16.06.2018, 23:56
Гость: Стася, Москва

По предварительным данным таксист - гражданин Киргизии. Он наехал на пешеходов, а потом сбежал с места преступления, потому что очень испугался.
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