В центре Москвы такси въехало в пешеходов, среди пострадавших - иностранцы

20:24

В центре Москвы, в районе дома 5/2 на улице Ильинка, водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек, перадет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

В свою очередь информированный источник издания сообщил, что среди пострадавших - граждане Мексики.

Среди пострадавших лишь одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.