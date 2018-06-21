Президент Туркменистана собрал по своим чертежам гоночный внедорожник

14:29

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник, сообщает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что глава государства усилил болтовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки. Президент сделал наброски оформления гоночного автомобиля, а затем занялся чертежами переоборудования внедорожника, которые должны повысить его потенциал.

Машина собиралась на базе Центра автомобильного спорта. После сборки президент Туркменистана и его сын испытали собранный внедорожник на специальной трассе.

Кроме того Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных машин, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.