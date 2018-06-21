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Президент Туркменистана собрал по своим чертежам гоночный внедорожник

14:29 21.06.2018
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник, сообщает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что глава государства усилил болтовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки. Президент сделал наброски оформления гоночного автомобиля, а затем занялся чертежами переоборудования внедорожника, которые должны повысить его потенциал.

Машина собиралась на базе Центра автомобильного спорта. После сборки президент Туркменистана и его сын испытали собранный внедорожник на специальной трассе.

Кроме того Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных машин, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.

Темы: Туркменистан, Интересные факты и события автожизни, Мир внедорожников и автомобили с полным приводом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2018, 15:39
Гость: Barson

Что за нелепый бред?! У него население бежит из страны - негде работать, на дворе средневековье , а он машинку строит... Это не правитель - это апельсин...
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