В России вступили в силу новые поправки в ПДД‍

11:34

С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД).

Постановление правительства №832 вводит ряд новых дорожных знаков. Среди них, в частности, указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых (есть в документах на машину) ниже значения, указанного знаком.

Вводится также информационная табличка «Экологический класс транспортного средства»: она устанавливается в комбинации со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и т. д., пишет «Коммерсант».

Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, где содержится информация об экологическом классе автомобиля. Штраф, скорее всего, за несоблюдение требований знаков (ст. 12.16 КоАП, ч. 1) составит 500 руб. Официальных разъяснений на этот счет от ГИБДД пока не поступало.

Ограничения могут коснуться десятков миллионов старых автомобилей с двигателями «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», но пока что эти запреты лишь теоретические: знаки еще не внесены в ГОСТы, и непонятно, когда появятся там.

Идея принадлежит Минтрансу, который разработал поправки к ПДД еще в 2014 году, ссылаясь на зарубежный опыт.