]]> ]]>
Главная Авто Новости

Новые поправки в закон о нетрезвом вождении вступили в силу

13:50 3.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

С 3 июля 2018 года водителей смогут привлекать к ответственности не только на основании результатов «продувки», но и на основании исследования крови автомобилистов.

Пороговое значение, после которого водитель будет считаться нетрезвым, составит 0,3 промилле.

Ранее в законе была лазейка - ответственность была предусмотрена исключительно за содержание спирта в выдыхаемом воздухе (устанавливается с помощью алкометра), но иногда водитель просто не мог сделать контрольный выдох.

«Такие ситуации возникают при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в ДТП, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - отмечали авторы поправок в пояснительной записке к документу.

Рассмотрение и принятие документа затянулось более чем на полгода, сообщает «Газета.ру». Соответствующие поправки Владимир Путин окончательно подписал 3 апреля, нововведение вступило в силу через 90 дней после этой даты.

Темы: Автоновости, Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, Правила дорожного движения, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.