Новые поправки в закон о нетрезвом вождении вступили в силу

13:50

С 3 июля 2018 года водителей смогут привлекать к ответственности не только на основании результатов «продувки», но и на основании исследования крови автомобилистов.

Пороговое значение, после которого водитель будет считаться нетрезвым, составит 0,3 промилле.

Ранее в законе была лазейка - ответственность была предусмотрена исключительно за содержание спирта в выдыхаемом воздухе (устанавливается с помощью алкометра), но иногда водитель просто не мог сделать контрольный выдох.

«Такие ситуации возникают при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в ДТП, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - отмечали авторы поправок в пояснительной записке к документу.

Рассмотрение и принятие документа затянулось более чем на полгода, сообщает «Газета.ру». Соответствующие поправки Владимир Путин окончательно подписал 3 апреля, нововведение вступило в силу через 90 дней после этой даты.