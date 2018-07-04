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На российских АЗС выявили массовый недолив топлива

08:40 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Федерацией автовладельцев России (ФАР)

"За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", — уточняется в сообщении.

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Кроме того, согласно исследованию, на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", — заключили в ФАР.

Исследование проводилось на фоне нестабильной ситуации с ценами на топливо.

Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на нефтепродукты.
Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов с 1 июля.

Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 14:20
Гость: Минх

Удивили.... Вот если бы перелив ...
04.07.2018, 13:36
Гость: Мой президент

массовые недоливы компенсирует мощными перегибами в сборе налогов и штрафов.Оказалось у него старинное хобби такое.
04.07.2018, 13:14
Гость: Нэмо

Гуманизм (излишний) до добра не доводит. "Вор должен сидеть в тюрьме" только жесткие меры по отношению к ворам может поправить дело. Как пиво, водку в баре и бензин в России еще со времен советской власти не доливали, за счет чего и жировали. Пора возвращать высшую меру.
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