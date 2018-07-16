В России началось производство нового KIA Ceed

20:38

Калининградский завод «Автотор» сегодня начал производство KIA Ceed третьего поколения. Вместо прежнего названия cee’d модель нового поколения получила имя Ceed.

Российская премьера новинки состоится в рамках Московского автосалона 2018, а в продаже у российских дилеров появится в третьем квартале 2018 года.

Новый KIA Ceed производится на сборочном предприятии «Автотор» с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,4 MPI (100 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 1,6 MPI (128 л. с.), доступный как с механической, так и автоматической трансмиссией.

Самым мощным станет абсолютно новый бензиновый двигатель T-GDI объемом 1,4 л (140 л. с.) с 7-ступенчатойпреселективной роботизированной коробкой передач DCT.

В оснащение KIA Ceed входят система удержания в полосе (LFA) второго поколения, интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), адаптивный круиз-контроль и ассистент распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического торможения.

В центральной консоли для смартфона предусмотрена ниша с возможностью беспроводной зарядки. Текущее поколение cee’d регулярно входит в тройку наиболее востребованных в линейке бренда моделей.

В настоящее время на заводе «Автотор» производится 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, SorentoPrime, Soul, Sportage, Stinger.