Минобороны поставит на военный учет личные авто россиян

07:04

Перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, планируется изменить.

Как пишет газета "Известия", подобная мера предусматривается новым приказом Минобороны, согласно которому на учет ставятся все гражданские легковые автомобили. Усилится и контроль за «переписью» машин. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. Эксперты считают, что обычные легковушки вряд ли понадобятся армии. В первую очередь в документе речь идет об отечественных внедорожниках.

По данным издания, ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151» (документ имеется в распоряжении «Известий»). Новый документ вносит поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. В проекте сказано, что в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

Сейчас проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Документ еще может быть серьезно переработан, в него могут внести существенные изменения.

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится только в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

Как указывается в документе, техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей. Предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»).

Мобилизованная техника не будет направляться в район боевых действий. В проекте приказа также не идет речи об изъятии автомобилей у собственников. На гражданских машинах военнослужащие смогут передвигаться только до тех пор, пока в часть со складов резерва не прибудут штатные машины. Сразу после этого автомобили вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию, которая рассчитывается, исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений.

В мирное время техника, подлежащая мобилизации, будет находиться на строгом учете. В военкомате на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. В ней укажут, есть ли возможность эксплуатации транспортного средства без предварительного ремонта, каковы последние данные техосмотра и отметят наличие полиса ОСАГО.

В проекте приказа также говорится, что на воинский учет теперь будут ставить мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. Они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.

Кроме того, Минобороны собирается усилить контроль за учетом автотранспорта. Информацию о легковушках и спецтехнике, находящихся в собственности юридических лиц, в военкоматы будут передавать не только территориальные органы и подразделения ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, но и Федеральной налоговой службой (ФНС), рассчитывают в военном ведомстве.

В пояснительной записке к документу особо отмечается, что увеличение количества источников данных об автотехнике позволит повысить «достоверность предоставленной информации».

Иностранные внедорожники с колесной формулой «4Х4» мобилизуют в крайнем случае. В число таких машин, кстати, попадают люксовые джипы. Например, Toyota Prado или VW Touareg.

В Советском Союзе существовала система мобилизации автотранспорта, при которой учитывались все машины, находящиеся на балансе предприятий народного хозяйства, и личные авто. В случае необходимости в армию отправились бы не только УАЗики лесников, но и представительские «Волги» различных организаций. Сегодня, согласно приказу Минобороны от 2014 года, мобилизации подлежат, например, автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и другая техника.