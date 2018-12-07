В Москве появятся туристические автобусы-амфибии

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В течение двух лет в Москве планируется запустить движение туристических автобусов-амфибий, часть маршрута которых пройдет по акватории Москвы-реки.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Мостранспроекта.

Предполагается, что в 2020 году начнется тестирование нового вида городского транспорта, а первый маршрут пройдет через центр города - транспорт будет отправляться от парка «Зарядье» мимо Красной площади, МГУ, Храма Христа Спасителя и других популярных мест.

Также в Мостранспроекте отметили, что в настоящее время специалисты НИИ ведомства рассчитали инфраструктуру для автобусов-амфибий, места спуска в воду, выездов на сушу, работы по берегоукреплению и проект маршрута протяженностью 25 километров.

Автобус-амфибия имеет скошенное дно, как у катера, а его руль может располагаться слева, справа или по центру. Кабину можно оборудовать радиостанцией и приборами морской навигации.