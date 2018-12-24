Депутаты предложили оформлять ОСАГО на автомобиль, а не на владельца

17:44

Группа депутатов Государственной Думы вынесла на рассмотрение коллег законопроект, который может дать возможность автовладельцу при оформлении ОСАГО делать выбор – оформлять страховку на автомобиль (как это происходит сейчас) или на водителя.

«На размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность», - пояснил агентству Regnum один из членов этой инициативной группы.

Если предложение примут, от этого выиграют автовладельцы, имеющие несколько транспортных средств одной и той же категории и назначения. А при наличии доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС той же категории, водитель сможет управлять транспортным средством без дополнительного внесения в какой-либо страховой полис.

Напомним, что согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», в 2018 году 14,7% семей в России имеют 2 автомобиля, 2,3% - 3 автомобиля, 1,2% - 4 автомобиля и более.

К тому же эксперты полагают, что в связи с дальнейшим расслоением нашего общества эти цифры имеют шансы к увеличению. Логика депутатского предложения понятна. Если человек, страхуя свою гражданскую ответственность, которая может наступить при управлении транспортным средством, регулярно использует два или более автомобилей, он переплачивает страховым компаниям значительную сумму – так как по закону обязан быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль.

При этом есть семьи («домохозяйства») всего с одним автомобилем во владении, которым пользуются несколько человек, и заключение с каждым из членов семьи отдельного договора ОСАГО для управления этим автомобилем также приводит к необоснованным дополнительным расходам.

Депутаты полагают, что у автовладельцев должен быть выбор, оплачивать страховку по существующим правилам или по второму варианту – в зависимости от того, кому как выгоднее.