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Депутаты предложили оформлять ОСАГО на автомобиль, а не на владельца

17:44 24.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
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Группа депутатов Государственной Думы вынесла на рассмотрение коллег законопроект, который может дать возможность автовладельцу при оформлении ОСАГО делать выбор – оформлять страховку на автомобиль (как это происходит сейчас) или на водителя.

«На размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность», - пояснил агентству Regnum один из членов этой инициативной группы.

Если предложение примут, от этого выиграют автовладельцы, имеющие несколько транспортных средств одной и той же категории и назначения. А при наличии доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС той же категории, водитель сможет управлять транспортным средством без дополнительного внесения в какой-либо страховой полис.

Напомним, что согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», в 2018 году 14,7% семей в России имеют 2 автомобиля, 2,3% - 3 автомобиля, 1,2% - 4 автомобиля и более.

К тому же эксперты полагают, что в связи с дальнейшим расслоением нашего общества эти цифры имеют шансы к увеличению. Логика депутатского предложения понятна. Если человек, страхуя свою гражданскую ответственность, которая может наступить при управлении транспортным средством, регулярно использует два или более автомобилей, он переплачивает страховым компаниям значительную сумму – так как по закону обязан быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль. 

При этом есть семьи («домохозяйства») всего с одним автомобилем во владении, которым пользуются несколько человек, и заключение с каждым из членов семьи отдельного договора ОСАГО для управления этим автомобилем также приводит к необоснованным дополнительным расходам.

Депутаты полагают, что у автовладельцев должен быть выбор, оплачивать страховку по существующим правилам или по второму варианту – в зависимости от того, кому как выгоднее.

Темы: Автоновости, Вопросы автострахования и ОСАГО
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 20:41
Гость: Время Ч.

Очередная дурь. Если делать только на авто, то любой идиот с правами и каким угодно стажем, аварийностью может ездить на нем. Татупеды похоже сами толком и не оформляют страховки.
24.12.2018, 20:38
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

И сейчас такие полисы есть- без ограничения допущенных водителей. Депутаты предлагают оставить только такие полисы? А сколько они будут стоить?
24.12.2018, 20:15
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

И сейчас такие полисы есть- без ограничения допущенных водителей. Депутаты предлагают оставить только такие полисы? А сколько они будут стоить?
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