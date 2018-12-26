ГИБДД собралась ввести штрафы для автошкол за плохую подготовку водителей
ГИБДД по поручению правительства РФ прорабатывает вопрос материальной ответственности для автошкол за некачественную подготовку водителей. Об этом сообщил ТАСС.
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что к ответственности могут привлечь школы, выпускающие «водителей, по вине которых в течение двух лет происходят ДТП».
ГИБДД в апреле предложила внести изменения в практический экзамен по вождению, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание. Предложение раскритиковали автошколы и Минтранс.
В декабре ГИБДД предложила усложнить экзамен по вождению в городе, чтобы экзаменуемые заранее не знали маршрут движения.