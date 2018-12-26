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ГИБДД собралась ввести штрафы для автошкол за плохую подготовку водителей

15:58 26.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ГИБДД по поручению правительства РФ прорабатывает вопрос материальной ответственности для автошкол за некачественную подготовку водителей. Об этом сообщил ТАСС.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что к ответственности могут привлечь школы, выпускающие «водителей, по вине которых в течение двух лет происходят ДТП».

ГИБДД в апреле предложила внести изменения в практический экзамен по вождению, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание. Предложение раскритиковали автошколы и Минтранс.

В декабре ГИБДД предложила усложнить экзамен по вождению в городе, чтобы экзаменуемые заранее не знали маршрут движения.

Темы: Авто, Автоновости, Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 18:07
Гость: Скептик

А бабло за прием экзаменов кто стрижет?
У нас, кто по 10000 не сдал (это было 15 лет назад)на пересдачу да 10 раз ходил.
26.12.2018, 17:51
Гость: Стаж 35 лет.

А в ГИБДД нет предложений не брать взятки при приеме экзаменов у курсантов автошкол? Автошкола готовит водителя к сдаче экзамена. Принимает инспектор ГИБДД. Куда он смотрит при приеме экзаменов ? Он, что не видит, что экзаменуемый не имеет достаточного навыка и неуверенно управляет автомобилем ? Раз принял, пусть потом за него и отвечает, причем непосредственно тот кто принимал экзамен. Вот тогда они взятки брать не будут и аварийность реально снизится.
26.12.2018, 16:44
Гость: Ray Bloom

Причём здесь автошколы, если ученик баран?
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