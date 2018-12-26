ГИБДД собралась ввести штрафы для автошкол за плохую подготовку водителей

15:58

ГИБДД по поручению правительства РФ прорабатывает вопрос материальной ответственности для автошкол за некачественную подготовку водителей. Об этом сообщил ТАСС.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что к ответственности могут привлечь школы, выпускающие «водителей, по вине которых в течение двух лет происходят ДТП».

ГИБДД в апреле предложила внести изменения в практический экзамен по вождению, объединив две его части, площадку и город, в единое испытание. Предложение раскритиковали автошколы и Минтранс.

В декабре ГИБДД предложила усложнить экзамен по вождению в городе, чтобы экзаменуемые заранее не знали маршрут движения.