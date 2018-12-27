Противники «Платона» обратились в Европейский суд по правам человека

19:14

Объединение перевозчиков России (ОПР) обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия российских властей.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Агоры», защищающего интересы организации в Страсбурге.

Речь в жалобе идет о нарушении свободы собраний и объединений (ст. 11 Европейской конвенции) и о преследовании по политическим мотивам (ст. 18).

В прошлом году Минюст принудительно внес организацию в список иностранных агентов. А за отказ добровольно записаться в реестр, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОПР на 400 000 руб.

Поводом для признания иноагентом стали пожертвования от частных лиц из Германии в размере €3620, а также проведение мероприятий, «направленных на призыв к отставке правительства».

Заявитель указывает, что назначенный штраф значительно превышает размер иностранных вливаний и является разорительным.

Претензии со стороны государства увязываются в жалобе с публичной деятельностью объединения.

ОПР – это общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок, куда входят предприниматели и наемные водители. Она возникла в 2016 году для защиты их интересов после введения системы «Платон».

Пока что Страсбург не давал оценку практике применения российского закона об иноагентах, однако коммуницировал множество обращений по этой теме.

Эксперты говорят «Ведомостям», что жалоба ОПР – часть третьей волны. Ожидается, что ЕСПЧ примет решения по первой группе аналогичных дел в следующем году.