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Эвакуация автомобилей в Москве подорожает на 200 рублей

12:26 29.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С 1 января 2019 года изменится стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки. Тариф будет скорректирован впервые с 2013 года с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Таким образом, стоимость эвакуации машин категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил составит 3200 рублей (ранее — 3000 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил — 5200 рублей (ранее — 5000 рублей), а категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых автомобилей — 7400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49200 рублей.

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А повысится на 20 рублей и составит 520 рублей. Для машин категорий В и D массой не более 3,5 тонны стоимость останется неизменной на уровне 1000 рублей. Для машин категорий С и Е, а также негабаритных автомобилей стоимость суток хранения составит 2200 рублей (ранее — 2000 рублей).

Темы: Москва, Авто, Автоновости, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 15:48
Гость: Олле

а в ответ короткую очередь из ПК ?:)
29.12.2018, 15:04
Гость: Ray Bloom

А эвакуаторщики не боятся получить коктейль Молотова в кабину?
29.12.2018, 13:35
Гость: Олеся

Вот так "подорожание" для Москвы-200 руб :))смешно.
В Москве тариф должен начинаться с 50 тыр.,сутки хранения - 10 тыр.,начиная с 4-х суток - 25 тыр.,10 дней не оплатил - конфискация по остаточной стоимости :),не хватило стоимости на оплату - по суду начет на квартиру.
И не меньше.И за парковку пора повышать как в Европе и Азии - 5 евро в час минимум.
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