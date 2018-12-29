Эвакуация автомобилей в Москве подорожает на 200 рублей

12:26

С 1 января 2019 года изменится стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки. Тариф будет скорректирован впервые с 2013 года с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Таким образом, стоимость эвакуации машин категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил составит 3200 рублей (ранее — 3000 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил — 5200 рублей (ранее — 5000 рублей), а категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых автомобилей — 7400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49200 рублей.

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А повысится на 20 рублей и составит 520 рублей. Для машин категорий В и D массой не более 3,5 тонны стоимость останется неизменной на уровне 1000 рублей. Для машин категорий С и Е, а также негабаритных автомобилей стоимость суток хранения составит 2200 рублей (ранее — 2000 рублей).