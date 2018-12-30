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В Крыму открыли новый 85-километровый участок автотрассы «Таврида»

11:56 30.12.2018
Фото с сайта the-blogger.ru

 Две полосы трассы "Таврида" на 85-километровом участке от Белогорска до подъездов к Феодосии в Ленинском районе Крыма открыты в воскресенье для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.

Открытый участок стал альтернативой действующему отрезку дороги Керчь - Симферополь и должен, как предполагается, решить проблему продолжительных заторов в районе Феодосии в курортный сезон, сообщил ТАСС пресс-секретарь крымского строительного управления компании "ВАД" Григорий Назаров.

"Рабочее движение транспорта по 85-километровому участку первой очереди трассы "Таврида" между Белогорском и селом Батальное в Ленинском районе открыто, - сказал Назаров. - Новый участок "Тавриды" решит одну из главных проблем действующей трассы Керчь - Симферополь: большие заторы в летний период на подъездах к Феодосии, где транспорт проходит через приморские поселки по узкой дороге. В пик туристического сезона гости и жители полуострова теряли на проезд этого прибрежного участка трассы несколько часов".

Он уточнил, что открытый участок "Тавриды" позволяет автомобилистам проехать по более удобному маршруту от подъездов к Феодосии до Белогорска. 

Первую очередь трассы "Таврида", двухполосный участок от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, открывают поэтапно. В субботу движение транспорта по начальному участку от Симферополя до Белогорска открыл глава Крыма Сергей Аксенов. 31 декабря планируется открыть оставшийся участок от подъездов к Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью.

Темы: Крым, Автомобильный транспорт в России
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 20:01
Гость: Волдемар

Опа, германия, скорость неограничена. Фсё, Рашкак глотает пыль.
А ты не хочешь ограничение 100км/ч по хайвею (автобан на дойчлянде)? не?
Это максимум в Канаде. Дороги, их ремонтируют, но, зима прошла, хайвей через Торонто, колдобины. Съезд с Гардинера на Хайпарке,это писец, прыгаешь как на американских горках.

По американчким дорогам не ездил? А я ездил. Есть классные, не спорю.
Но не везде, есть такие, что колдобина на колдобине. Спросишь где7
Буфало. Границу переехла и пошёл прыгать по рытвинам.
И ограничения скорости по хайвею.
И последнее, то что в Германии нет ограничения скорости знают ВСЕ.
А как насчёт Франции? Италии? Испании? и т.д.
30.12.2018, 19:31
Гость: не жди лета-

вытащи пробки и езжай сейчас
30.12.2018, 17:35
Гость: Александр

...Мля...
Нет, вы посмотрите, сколько восторгов... ...самая современная трасса.... ...в объезд населенных пунктов... ...многоуровневые развязки... ...идеальное покрытие... .... самые совершенные технологии.... а в результате что?
...разрешенная скорость движения будет повышена до 90км/ч... Ахренеть... Я просто в восторге. Всё как на третьестепенной дороге на дачу.
На дорогах соответствующего качества, в Германии, скорость не ограничена совсем!
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