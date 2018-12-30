В Крыму открыли новый 85-километровый участок автотрассы «Таврида»

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Две полосы трассы "Таврида" на 85-километровом участке от Белогорска до подъездов к Феодосии в Ленинском районе Крыма открыты в воскресенье для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.

Открытый участок стал альтернативой действующему отрезку дороги Керчь - Симферополь и должен, как предполагается, решить проблему продолжительных заторов в районе Феодосии в курортный сезон, сообщил ТАСС пресс-секретарь крымского строительного управления компании "ВАД" Григорий Назаров.

"Рабочее движение транспорта по 85-километровому участку первой очереди трассы "Таврида" между Белогорском и селом Батальное в Ленинском районе открыто, - сказал Назаров. - Новый участок "Тавриды" решит одну из главных проблем действующей трассы Керчь - Симферополь: большие заторы в летний период на подъездах к Феодосии, где транспорт проходит через приморские поселки по узкой дороге. В пик туристического сезона гости и жители полуострова теряли на проезд этого прибрежного участка трассы несколько часов".

Он уточнил, что открытый участок "Тавриды" позволяет автомобилистам проехать по более удобному маршруту от подъездов к Феодосии до Белогорска.

Первую очередь трассы "Таврида", двухполосный участок от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, открывают поэтапно. В субботу движение транспорта по начальному участку от Симферополя до Белогорска открыл глава Крыма Сергей Аксенов. 31 декабря планируется открыть оставшийся участок от подъездов к Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью.