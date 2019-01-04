В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами

11:18

Депутат ГД Виталий Милонов предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву провести крупномасштабную ревизию автомобилей, оснащенных спецсигналами, пишет РИА Новости.

"Несмотря на улучшения в данной сфере, на мой адрес приходит немало обращений от граждан, сообщающих о том, что в последнее время количество гражданских машин, оснащенных спецсигналами, возросло. Граждане выражают опасения, что ситуация с чрезмерным количеством "мигалок" на дорогах может повториться. Прошу Вас рассмотреть возможность организации крупномасштабной ревизии автомобильного парка машин, оснащенных проблесковыми и специальными сигналами", - говорится в письме депутата главе правительства.

Милонов напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.

"Машины с "мигалками" в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьезно раздражали автолюбителей. Благодаря Вашему вниманию к данной проблеме удалось существенно сократить парк автомобилей, оснащенных "мигалками" - чрезмерное количество спецсигналов на дорогах негативно влияет как на дорожную обстановку, так и на отношение других участников движения к машинам специальных служб", - пояснил политик.