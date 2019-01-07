АвтоВАЗ вложит более 3 млрд рублей в улучшение условий труда работников

09:44

АвтоВАЗ начал реализацию рассчитанной на 2018 - 2020 гг. программы по улучшению условий труда работников предприятия.

Общий объем финансирования по программе составит 3,178 млрд рублей, из которых более 900 млн рублей выделено уже в 2018 году, сообщает «Автостат».

Как отмечается, программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива.

Группа АвтоВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади расположены в Тольятти и Ижевске.