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АвтоВАЗ вложит более 3 млрд рублей в улучшение условий труда работников

09:44 7.01.2019
Фото с сайта express-avto.lada.ru
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АвтоВАЗ начал реализацию рассчитанной на 2018 - 2020 гг. программы по улучшению условий труда работников предприятия.

Общий объем финансирования по программе составит 3,178 млрд рублей, из которых более 900 млн рублей выделено уже в 2018 году, сообщает «Автостат».

Как отмечается, программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива.

Группа АвтоВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади расположены в Тольятти и Ижевске.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 16:32
Гость: Зоя

"Вложит"! Заметьте - не "Вложил", а "Вложит". Будущее время. Хорошо вы будете жить когда-нибудь в будущем, не сейчас.
У нас таким образом и 25 млн высокотехнологичных мест "Появилось", и Португалию мы "Догнали" по ВВП на душу населения к 2012 году, и возраст выхода на пенсию при Путине "Не повысился".
"Вложит" - это ни о чем, это ложь.
Если куда и правда вложит 3 млрд рублей АвтоВАЗ, так это в карманы своих топ-менеджеров.
07.01.2019, 15:44
Гость: такс

Уважаемый сформулируй пожалуйста почему Москвич должен получать минимально 17500 а дальше поговорим
07.01.2019, 15:41
Гость: такс

Пускай наши люди скажут спасибо французским смутьянам в жёлтых жилетах
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