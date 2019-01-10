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Голландская компания выкупила акции «АвтоВАЗа», доведя долю в нем до 100%

19:39 10.01.2019
Изображение с сайта lada.ru
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Голландская Alliance Rostec Auto B.V., совместная холдинговая компания «Ростеха» и Renault, завершила принудительный выкуп акций АвтоВАЗа, нарастив свою долю в уставном капитале компании до 100%.

Как говорится в сообщении Renault, сделка была завершена 26 декабря 2018 года, в результате чего Alliance Rostec приобрела более 375 млн акций АвтоВАЗа, что составляет долю в 3,36%.

Доли в голландском СП распределились следующим образом: 67,61% принадлежит Renault, 32,39% – «Ростеху», сообщает «Прайм».

Как отмечают в Renault, принудительный выкуп акций у миноритариев завершает процесс рекапитализации, запущенный в декабре 2016 года.

Напомним, по итогам второго этапа рекапитализации АвтоВАЗа доля холдинговой компании составляла 83,5%, а доли Renault и «Ростеха» в ней – 61,1% и 38,9% соответственно. Затем, в конце сентября, Alliance Rostec в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций АвтоВАЗа, сообщает «Автостат»

Председатель совета директоров АвтоВАЗа ранее Сергей Скворцов говорил, что увеличение доли альянса в капитале компании – логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей, а консолидация 100% акций компании упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 00:27
Гость: кот Матроскин

А помните как нацлидер хотел Опель у немцев выкупить и ему не продали? Потому, что технологии. На самом деле отказали не немцы, а американцы, т.к. у них был контрольный пакет. Они скупили всю Европу. Интересно, кто владельцы голландской компании.
10.01.2019, 23:42
Гость: Питон

Сбылись мечты идиотов затеяших рефоормы в 90х Россия завершает полную интеграцию в западные бизнес структуры, украинцы тихо завидуют даже у них так быстро не получается. Первым ушел Русал отжатый у Дерипаски якобы за дружбу с Путиным и переданный английским и американским фирмам, теперь вот авто ВАЗ стал на 100% Голландским. И как это оказывается здорово, всю пыльную работу будут делать тупые европейцы а правительство РФ только с них налоги ждать. В РФ больше вообще своих автозаводов не осталось, а нет остался еще в Ульяновске УАЗ потому что его никакие инвесторы ни за какие деньги брать не хотят даже с приплатой, после того как они осмотрели завод и продукцию и спросили а это что машина и на ней можно ездить? Поэтому там армейский уазик уже долгое время пытаются превратить в подобие джипа силами местных умельцев подрабатывающих жестянщиками. Используя их богатый опыт навешивания передков и капотов от разных битых иномарок на уазы по просьбе клиентуры. И даже иногда это чудо автотехники удается всучить какому нибуть лоху с далекого севера после сильного перепоя, который других машин вообще не видел, к нему подлетают шустрые продавцы консультанты и загадочно говорят, вижу что эта машина создана только для тебя друг на 100% бери даже без денег мы кредит оформим только покажи паспорт.
10.01.2019, 22:23
Гость: А тут чего молчим?

Ford может продать свой бизнес в России, об этом заявили в самой компании в четверг, 10 января. Продажа доли в совместном предприятии с российской компанией Sollers может произойти в рамках реструктуризации всего европейского направления. Согласно официальным данным, в России работают четыре завода Ford Sollers, передает DW.

По словам главы европейского филиала Ford Стивена Армстронга, произойдут "значимые изменения", в том числе возможна ликвидация заводов, сокращение тысяч сотрудников и пересмотр модельного ряда.
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