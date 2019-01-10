Голландская компания выкупила акции «АвтоВАЗа», доведя долю в нем до 100%

19:39

Голландская Alliance Rostec Auto B.V., совместная холдинговая компания «Ростеха» и Renault, завершила принудительный выкуп акций АвтоВАЗа, нарастив свою долю в уставном капитале компании до 100%.

Как говорится в сообщении Renault, сделка была завершена 26 декабря 2018 года, в результате чего Alliance Rostec приобрела более 375 млн акций АвтоВАЗа, что составляет долю в 3,36%.

Доли в голландском СП распределились следующим образом: 67,61% принадлежит Renault, 32,39% – «Ростеху», сообщает «Прайм».

Как отмечают в Renault, принудительный выкуп акций у миноритариев завершает процесс рекапитализации, запущенный в декабре 2016 года.

Напомним, по итогам второго этапа рекапитализации АвтоВАЗа доля холдинговой компании составляла 83,5%, а доли Renault и «Ростеха» в ней – 61,1% и 38,9% соответственно. Затем, в конце сентября, Alliance Rostec в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций АвтоВАЗа, сообщает «Автостат»

Председатель совета директоров АвтоВАЗа ранее Сергей Скворцов говорил, что увеличение доли альянса в капитале компании – логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей, а консолидация 100% акций компании упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода.