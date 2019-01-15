Водители чиновников и депутатов пожаловались на дорогую парковку в Москве

19:18

Профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи, пожаловался в Кремль на то, что водителям приходится самим оплачивать штрафы за нарушение правил парковки в центре Москвы, существенно возросшие в конце прошлого года.

Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову, после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы, пишет РБК.

В частности, водители должны самостоятельно оплачивать штрафы за неоплату парковки, рассказал изданию Вадим Тарношинский. При этом, согласно внутреннему приказу №128 по автобазе от 26 сентября 2013 года, нарушение Правил дорожного движения со стороны водителей автобазы, подтвержденное средствами видеофиксации ГИБДД, является дисциплинарным проступком.

Все соответствующие сообщения ГИБДД регистрируются и передаются в отдел ​безопасности движения автопредприятия. Согласно приказу, в каждом случае устанавливается виновный водитель, он обязан представить объяснение и в течение десяти дней — квитанцию на оплату штрафа.

При парковке в городских зонах у водителей Управления делами президента нет каких-либо льгот, отметил Тарношинский. «Есть парковочная карта для аэропорта Домодедово, а также карты для VIP-парковок на вокзалах, — рассказал он. — В других аэропортах мы показываем диспетчеру путевой лист из управления и парковочный талон нам обнуляют».

По словам водителя одного из кремлевских чиновников, бывают случаи, когда пассажир берет оплату парковки на себя. Но в профсоюзе говорят, что такие случаи редки. «В основном водители наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», — рассказал Тарношинский.