]]> ]]>
Главная Авто Новости

Водители чиновников и депутатов пожаловались на дорогую парковку в Москве

19:18 15.01.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи, пожаловался в Кремль на то, что водителям приходится самим оплачивать штрафы за нарушение правил парковки в центре Москвы, существенно возросшие в конце прошлого года.

Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского  к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову, после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы, пишет РБК.

В частности, водители должны самостоятельно оплачивать штрафы за неоплату парковки, рассказал изданию Вадим Тарношинский. При этом, согласно внутреннему приказу №128 по автобазе от 26 сентября 2013 года, нарушение Правил дорожного движения со стороны водителей автобазы, подтвержденное средствами видеофиксации ГИБДД, является дисциплинарным проступком. 

Все соответствующие сообщения ГИБДД регистрируются и передаются в отдел ​безопасности движения автопредприятия. Согласно приказу, в каждом случае устанавливается виновный водитель, он обязан представить объяснение и в течение десяти дней — квитанцию на оплату штрафа. 

При парковке в городских зонах у водителей Управления делами президента нет каких-либо льгот, отметил Тарношинский. «Есть парковочная карта для аэропорта Домодедово, а также карты для VIP-парковок на вокзалах, — рассказал он. — В других аэропортах мы показываем диспетчеру путевой лист из управления и парковочный талон нам обнуляют».

По словам водителя одного из кремлевских чиновников, бывают случаи, когда пассажир берет оплату парковки на себя. Но в профсоюзе говорят, что такие случаи редки. «В основном водители наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», — рассказал Тарношинский.

Темы: Москва, Вопросы организации дорожного движения, Парковки и стоянки для автомобилей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2019, 23:43
Гость: Carlos

Да, тут дело государственной важности... Надо или бесплатную парковку для них вводить, или статью транспортные расходы увеличивать. Для лучшего укрепления духовных скреп сделать надо и то, и другое...
15.01.2019, 23:21
Гость: Правозащитник

Ребят, вы что офигели, слуг народа пресовать как народ? Это элита, это не быдло вам которое штрафовать свободно можно как по конституции "усе равны" . закрывают номера от камер фиксации» это привелегия чиновников и никто не имеет правов таких.
15.01.2019, 21:57
Гость: сс

Брехня, я ездил в министерском кортеже, там все заранее оплачено. Штраф на машину, машина на ведомство. Водитель тут при чем?
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.