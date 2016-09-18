СМИ узнали об истощении запасов Резервного фонда России

Средства, составляющие Резервный фонд РФ, могут быть исчерпаны в конце текущего года или в начале следующего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минфину.

«Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют, если приватизация не случится в планируемом объеме», - цитирует его агентство. При этом источник отметил, что приватизация пакета «Роснефти» может произойти в текущем году, а продажа «Башнефти», вероятно, будет перенесена на более поздний срок. Это означает, что планы по доходам от приватизации не будут выполнены, пояснил он.

Он также добавил, что в будущем году власти могут начать тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам собеседника агентства, правительство пока не отказалось от этой идеи.

Агентство отмечает, что ранее Минфин сообщал о снижении объемов Резервного фонда и ФНБ на 18,4% и 2,5% соответственно.

