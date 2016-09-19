Российский Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, на первой строчке которого в очередной раз оказался «Лукойл», основным акционером которого является миллиардер Вагит Алекперов.

«Лукойл» с 2013 года неизменно возглавляет рейтинг российских компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%. Последние три года в первую пятерку лидеров негосударственного сектора российской экономики всегда попадают также «Сургутнефтегаз», «Магнит», X5 Retail Group и Vimpelcom.

Общая рублевая выручка 200 частных компаний России выросла за год на 12,7% и достигла 30,4 трлн рублей. При этом уровень инфляция в 2015 году составил 12,9%, а средний курс доллара вырос почти на 60% (с 38,6 рубля за доллар в 2014 году до 61,3 в 2015-м).

Совокупный рост выручки компаний, попавших в рейтинг, совпал со средним ростом в 12% среди компаний нефтегазового сектора. Выручка крупнейшего представителя отрасли «Лукойла» выросла на 476 млрд рублей и достигла 5153,5 млрд рублей. У «Сургутнефтегаза» (№2 в рейтинге) этот показатель в пять раз меньше — 1002,6 млрд рублей. Третье место по выручке осталось за розничной сетью «Магнит» миллиардера Сергея Галицкого (950,6 млрд рублей). Четвертое и пятое места делят компании миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров X5 Retail Group и Vimpelcom (выручка 808,8 млрд и 590,2 млрд рублей соответственно).