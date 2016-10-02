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Медведев назвал санкции второстепенной проблемой

18:13 2.10.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что санкции не являются главной проблемой отечественной экономики. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, которое опубликовано на сайте кабмина.

«Скажу прямо: это плохо, но не это главное. В нашей экономике, как известно, за десятилетия накопились структурные проблемы, то есть деформации в самой экономической системе», - сказал премьер.

Медведев отметил, что она требует реформирования и на это потебуется значительное время. «Поэтому экономический рост зависит от того, насколько успешны мы будем в этих преобразованиях», - заключил глава правительства.

Премьер выразил надежду на то, что к концу года негативные тренды, формировавшиеся в российской экономике на протяжении последних нескольких лет, себя исчерпают. «Благодаря мерам, которые правительство предпринимало, благодаря общему оздоровлению ситуации уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста», - пояснил он.

Глава кабмина также добавил, что у России неплохие макроэкономические условия. В частности, он отметил низкую величину госдолга, значительные объемы золотовалютных резервов, а также снижение инфляции.

Санкции США и ЕС действуют в отношении РФ с 2014 года. Основанием для них послужило воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, некоторое время назад в Вашингтоне заявили о возможности введения дополнительных антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии.
 

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Экономические санкции и эмбарго, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 21:15
Евгений В - НХ

Глазьев тоже из той же среды, у него тоже нет ни какой убедительной хорошей идеи для России, а есть только чужие, типа Китая, Индии, Европы и США. Но Россия очень своеобразная страна и чужая модель России не подойдет. Попробовали уже Европейскую либеральную и что получилось, все что было хорошего и то развалили.
Все же для России может подойти модель развития что то типа Сталинской или даже еще более жесткой, хотя бы на пятилетний период. В этом случае Россия еще сможет сделать рывок поднятия "с колен".
02.10.2016, 21:13
Ник16

Что вы всё о переворотах талдычите. Не было у нас в России их никогда. Слабое правительство всегда уступало место более сильным и почти бескровным. В 17 году переворота тоже не было. Зашли матросы со стороны Невы в здание Зимнего дворца с помощью дворника, который услужливо открыл запертую дверь ключом и попросили вежливо правительству убраться. А все басни, что зимний брали со стороны Дворцовой площади обычная пропагандистская утка, зато красивая. А если бы такое было в реале, то толпа, идя на кучу пулемётов и на открытом пространстве, была бы полностью уничтожена. Побывайте на Дворцовой площади, включите соображалку и всем станет ясно, что сцена штурма Зимнего из фильма "Ленин в октябре" (М. Ромм, 1937г) красивая сказка. Да и Аврора не стреляла боевыми снарядами.
Мне представляется, что ради исторической справедливости этот фильм надо переснять. Хотя в факте смены режима не вижу ничего плохого.
02.10.2016, 20:31
Ник16

"Медведев назвал санкции второстепенной проблемой"
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Буду краток на этот раз. Первостепенная проблема России - сам Медведев и возглавляемое им правительство.
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