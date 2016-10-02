"Медведев назвал санкции второстепенной проблемой"

Глава правительства России Дмитрий Медведев считает, что санкции не являются главной проблемой отечественной экономики. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, которое опубликовано на сайте кабмина.

«Скажу прямо: это плохо, но не это главное. В нашей экономике, как известно, за десятилетия накопились структурные проблемы, то есть деформации в самой экономической системе», - сказал премьер.

Медведев отметил, что она требует реформирования и на это потебуется значительное время. «Поэтому экономический рост зависит от того, насколько успешны мы будем в этих преобразованиях», - заключил глава правительства.

Премьер выразил надежду на то, что к концу года негативные тренды, формировавшиеся в российской экономике на протяжении последних нескольких лет, себя исчерпают. «Благодаря мерам, которые правительство предпринимало, благодаря общему оздоровлению ситуации уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста», - пояснил он.

Глава кабмина также добавил, что у России неплохие макроэкономические условия. В частности, он отметил низкую величину госдолга, значительные объемы золотовалютных резервов, а также снижение инфляции.

Санкции США и ЕС действуют в отношении РФ с 2014 года. Основанием для них послужило воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, некоторое время назад в Вашингтоне заявили о возможности введения дополнительных антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии.

