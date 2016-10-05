Выборы закончились. Что дальше?

Николай Арефьев: «Нет даже мыслей о развитии экономики, о повышении доходности предприятий»

Выборы закончились и вновь на первый план в информационной повестке дня вышла тема роста цен, курса доллара, инфляции и безработицы. Парламент новый, а проблемы старые. Что ждет нас в будущем в смысле уровня жизни? Наш постоянный эксперт, депутат Госдумы Николай Арефьев проанализировал текущую ситуацию в экономике

Готовьтесь, что топливо будет более 40 рублей за литр

В 2017 году в бюджет планируется привлечь дополнительно 200 млрд рублей за счет повышения НДПИ, акциза и экспортных пошлин. Необходимо заметить, что повышение экспортных пошлин будут оплачивать зарубежные потребители, а акцизы и НДПИ оплатят наши российские. Нефтяные компании, естественно, не хотят повышать экспортные пошлины, они понимают, что может снизиться потребительский спрос и они понесут убытки. Поэтому они настаивают на повышении акцизов и НДПИ, которые оплатят россияне, и здесь в убытке нефтяные компании никогда не будут. Все эти налоги и платежи они заложат в цену, и оплатит их народ. В этом случае бензин может подорожать на 1,5 рубля, а литр дизельного топлива — на 0,7 рубля.

Согласно данным Росстата, в настоящее время литр бензина АИ-92 в России стоит в среднем 35,19 рубля, за литр бензина АИ-95 и выше просят 38,28 рубля, литр дизельного топлива обходится в 35,51 рубля. Готовьтесь, что топливо будет более 40 рублей за литр.

Как сообщили СМИ, Владимир Путин на совещании в алтайской Белокурихе уже одобрил идею курортного сбора. По мнению министра финансов Антона Силуанова, приемлемой суммой сбора могли бы стать 50-100 рублей в сутки. Вроде бы и немного, однако если вы берете путевку на 24 дня, то увеличение ее стоимости будет уже на 2400 рублей, что явно снизит поток туристов, а санатории недосчитаются доходов, потому что сбор пойдет в региональные бюджеты.

НДС равнозначен росту цен, ведь это прибавка к цене продукции

Рассматривается повышение тарифов ЖКХ, электричество и газ по уровню прогнозной инфляции — на 4,9%, 4,4% и 4,1% в период с 2017 по 2019 год. По большинству позиций это существенно выше, чем закладывалось ранее. При этом для промышленности рост тарифов будет менее стремительным. Таким образом, цены на все эти категории для населения увеличатся в 2017 году на 4,9%, в 2018 году — на 4,4%, в 2019 году — на 4,1%. А рост цен на газ для населения в 2017 году произойдет почти в полтора раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Правительство предлагает взимать платежи в социальные фонды со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% (29% – с 2017 г., 28% – с 2018 г.) или в 2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ю льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с не льготными 20%.

Следует заметить, что НДС – налог на добавленную стоимость - это прибавка к цене продукции, то есть глобальное повышение цен на всю отечественную продукцию, что повышает инфляцию и делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Кроме того, уменьшает зарплату работников, производящих эту продукцию.

Как изъять побольше денег из карманов народа?

Увеличение платежей в социальные фонды производится из фонда зарплаты. То есть чем больше платежи, тем меньше зарплата. Кроме того, большие платежи разоряют малый бизнес, а это было уже много раз.

Все эти нововведения и проекты направлены на одну цель: как изъять как можно больше денег из карманов народа. Смотрите, нет даже мыслей о развитии экономики, о повышении доходности предприятий, о строительстве и развитии промышленности и сельского хозяйства. Двадцать пять лет паразитировали на нефтегазовых доходах, а когда их не стало, как вцепились высасывать последние деньги из народа. А ведь в других странах иначе! Там за таких деятелей не голосуют или голосуют против.

В России же 60% населения гордо не ходят на выборы. Ну что же, последствия своего «выбора» они ощутят на себе в любом случае.