Минтранс согласился с «Победой»: отмена включенного в тариф багажа необходима

В Министерстве транспорта РФ считают, что отмена включенного в тариф багажа - в интересах пассажиров

Министр транспорта РФ Максим Соколов читает, что авиапассажиры должны иметь право выбирать тариф, который не предполагает багажного места. Ранее российский лоукостер «Победа» предложил отменить требование к перевозчикам включить в любой тариф стоимость провоза 10 кг багажа и заменить перечень конкретных предметов ручной клади на одно место багажа любого типа.

- Если ты летишь с одним портфелем в бизнес-командировку, то зачем переплачивать за обязательную норму багажа в 10 килограммов? Ты можешь взять тот тариф, который не предполагает багажного места, - заявил Соколов в интервью Rambler News Service. По его словам, предоставить пассажиру выбирать тот тариф, который ему необходим, будет естественным решением, не связанным с возникновением каких-либо проблем.



- Позиция Минтранса состоит в том, что в первую очередь нужно исходить из интересов пассажиров. Мировая практика говорит о том, что за счет тарифов, которые устанавливают авиакомпании, и высокой конкурентной борьбы между ними — а у нас сегодня функционируют больше 100 авиакомпаний на территории России — пассажир должен сам выбирать тот класс и уровень обслуживания, который ему наиболее комфортен, - отметил глава российского Минтранса.



Напомним, что летом этого года отечественная бюджетная авиакомпания «Победа» предложила отменить требование к перевозчикам включать в любой тариф стоимость провоза 10 кг багажа и заменить перечень конкретных предметов ручной клади, регламентированных ФАП, на одно место багажа любого типа – хоть сумочки, хоть пакета, хоть рюкзачка. По словам представителей «Победы», если законодательное требование обязательной перевозки 10 кг багажа удастся отменить, то цена на билеты лоукостера сократится минимум на 20%. Это тем более важно, что около 40% пассажиров «Победы» путешествуют вообще без багажа, но оплачивая перевозку 10 кг не взятых с собой вещей.



По мнению экспертов, отмена обязательной оплаты багажа отвечает интересам и пассажиров, и авиакомпаний.



- Законодательное требование включать в стоимость перевозки какой-то объем багажа – это, по большому счету, анахронизм – говорит главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров. - В большинстве своем за границей такая норма отсутствует, что в свое время дало существенный толчок к развитию бюджетных авиаперевозчиков, которые смогли предлагать пассажирам билеты без навязывания дополнительных услуг. По собственному опыту знаю, что зачастую, если ты летишь с семьей, то и половины включенного в стоимость билетов багажа не приносишь. Получается, что за вторую половину просто переплачиваешь. А ведь многие пассажиры, выбирающие бюджетные перевозки, летят с одним рюкзаком или чемоданчиком.



- Поэтому я, конечно же, поддерживаю эту инициативу, - продолжает Гусаров. - Тем более, что бюджетным авиакомпаниям, да и целому ряду классических это позволит раздробить свою услугу на более мелкие, то есть продавать по низкому тарифу билеты без багажа и питания, по тарифу повыше - с багажом, еще повыше – билет плюс багаж плюс питание. Такая схема сейчас уже применяется классическими компаниями, благодаря чему они фактически начинают играть в лоукост-сегменте. Это нормально, это позволит снизить стоимость перевозок и сохранить их доступность для населения на фоне снижения платежеспособного спроса. Так мы избавимся от навязывания услуги – каждый пассажир выберет для себя ту схему, которая ему наиболее интересна.



В настоящее время законопроект, предполагающий отмену обязательной нормы багажа в 10 килограммов, находится в Государственной думе. Окончательное решение по нему предстоит принять депутатам нового созыва.

