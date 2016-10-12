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«Роснефть» приобрела акции «Башнефти» на 329 млрд рублей

19:54 12.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сделка по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти» завершена. Ее сумма составила 329 690 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Минэконоразвития.

«Роснефть» приобрела около 89 миллионов обыкновенных именных акций «Башнефти», что составило примерно 50,08% уставного капитала. Глава ведомства Алексей Улюкаев заявил, что вся вышеуказанная сумма поступит в государственный бюджет.

«Приобретение доли государства в ПАО АНК «Башнефть» позволит не только сохранить целостность активов ПАО АНК «Башнефть», но и максимизировать синергетический эффект от объединения активов обеих компаний, поддержит планы по приватизации пакета акций ПАО «НК «Роснефть» в 19,5% акций, находящихся в собственности АО «РОСНЕФТЕГАЗ», - отмечается в сообщении.

По словам Улюкаева, приватизация «Роснефти» может состояться в текущем году.

Распоряжение о продаже акций «Башнефти» было подписано накануне главой правительства России Дмитрием Медведевым. Ранее сообщалось, что приобрести акции намеревались «Лукойл», «Татнефть», «Русснефть» и ряд других компаний.
 

Темы: Россия, Нефтяная промышленность в России, Экономика и финансы, Башнефть
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