Дмитрий Медведев оценил ситуацию в экономике как непростую

Николай Арефьев: «Виртуальная экономика сыграла с Россией злую шутку»

Дмитрий Медведев провел совещание «О ходе реализации Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, и о поддержке приоритетных отраслей промышленности в 2017 году».

«Экономическая ситуация остаётся непростой. Реальные доходы людей уменьшились, люди стали меньше тратить, и это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатель розничной торговли», передает слова Медведева сайт правительства.

Мы предложили нашему эксперту, депутату Госдумы Николаю Арефьеву прокомментировать действия властей по преодолению кризиса.

Нас ждет глобальное повышение цен на всю отечественную продукцию

Начнем с того, что в первые же дни работы нового состава Государственной Думы принят закон о подмене индексации пенсий выплатой 5000 рублей единовременно, что ограбит стариков на 7 тысяч по году. Добавим к этому и то, что рост цен на газ для населения в 2017 году будет почти в полтора раза быстрее, чем предполагалось ранее. На этом фоне правительство предлагает взимать платежи в социальные фонды со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2018 г. довести ее до 28% или в 2017 году повысить НДС до 20% для всех.

То есть нас ждет глобальное повышение цен на всю отечественную продукцию, что поднимет инфляцию и сделает нашу продукцию неконкурентоспособной. Кроме того уменьшит и без того низкую зарплату работников, производящих эту продукцию.

Виртуальная экономика, биржевые игры и спекуляции на нефтегазовом рынке сыграли злую шутку над «доверчивыми» государствами, попавшими в ловушку мировых махинаторов и забросивших реальную экономику. Теперь настала пора отрезвления. По данным (ОЭСР) мировая экономика остается в «ловушке низкого роста», и слабые показатели в странах с развитой экономикой сохранятся в 2017 году. Рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) останется неизменным на уровне около 3 процентов в 2016 году, и лишь умеренное улучшение прогнозируется в 2017 году в основном за счет Китая и Индии.

Премьер озвучил политические амбиции гайдаровского форума

Экономика России сокращается, и в условиях избытка предложения на мировом рынке нефти и газа ее экспорт теряет свою долю рынка в Европе.

Резервный фонд России, который используется, чтобы поддержать экономику и пострадавшие компании, при нынешних темпах расходов сократился до 2 триллионов и будет исчерпан в начале 2017 года. Санкции также вызвали неопределенность, что побудило некоторых инвесторов «снизить риски», отказавшись от России, даже если инвестиции не имели прямого отношения к западным черным спискам.

Дмитрий Медведев изложил ситуацию и варианты решения экономических проблем, которые рассматриваются правительством. Однако оценки, причины и варианты решения проблемы вывода страны из кризиса нельзя считать верными или научно обоснованными. Я считаю, что их решение приведет к полному разрушению экономики и парализации финансов. По существу премьер озвучил чисто политические амбиции гайдаровского форума. Ни одна реформа, ни одно предложение гайдаровцев не принесли успеха нашей стране.

Прогнозы правительства на итоги 2016 года неутешительные

Я считаю, что не государственное управление является главной причиной всех неудач, как это видит Медведев, а бездарная работа правительства. Уже по нынешним расчетам бюджетный дефицит в 2016 году составит 3,6 трлн руб. вместо 3,2. Полным ходом идет сокращение ведомственных расходов на 2,8% от плановых назначений, на 10% сокращаются лимиты расходов на федеральные программы, в том числе развития здравоохранения, образования. Сокращается дебиторская задолженность федеральному бюджету. Не сокращаются только расходы на оборону. ВПК выданы госгарантии на сумму 0,9 трлн. руб.

В этой связи прогнозы правительства на итоги 2016 года неутешительные. Инвестиции упадут на 3,7%. ВВП снизится на 0,6%. Реальные доходы населения сократятся на 5,6%. Снижение товарооборота за 8 месяцев составило 5,7%, а по году будет 4,6%. Рост тарифов ЖКХ составил 5,8%, примерно столько же ожидается и в будущем году.

Продолжается отток инвестиционного капитала. В августе иностранные инвесторы вывели 350 млн. долларов с российского рынка. Это рекордный показатель после августа 2015 года. Причиной послужило намерение США повысить ключевую процентную ставку. Вот итог многолетнего приглашения иностранных инвесторов в Россию.

Второй драйвер экономики – потребительский спрос - снижается с каждым днем. Реальные располагаемые доходы уменьшаются: так в июле сократились на 5,2%, и на 5,1% в августе. По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы граждан сократились сразу на 8,3%. Это худший показатель за семь лет.

Модернизация разбивается о стену кредитной политики

Непрерывное сокращение доходов россиян продолжается уже 22 месяца. Последний раз реальные доходы росли в октябре 2014 года. Средняя по стране зарплата в августе 2016 года составила примерно 34 тыс. руб., что на 5% меньше, чем было в июле. Россияне вынужденно тратят на питание уже больше половины своей зарплаты, что свидетельствует о нарастании бедности.

Банк России настойчиво держит ключевую ставку на уровне, не позволяющем снизить проценты по кредитам. В этой связи все помыслы о модернизации, импортозамещении разбиваются о неприступную стену кредитной политики. Искусственное замораживание реального сектора экономики на низком экономическом уровне не позволяет за счет него возместить выпадающие доходы бюджета от нефтегазовых доходов.

Это становится «аргументом» к продаже государственной собственности, причем самой высокодоходной. Сначала 50% акций «Башнефти» предполагалось продать за 5 млрд долларов, но к августу предположительная цена уже снизилась до 2,6 млрд долларов, а 1 октября совет директоров «Роснефти» одобрили покупку акций «Башнефти» уже за 1,5 млрд долларов. Ежу понятно, что идет концентрация частного капитала за счет скупки за бесценок государственной собственности. При этом нельзя забывать, что 19,5% акций «Роснефт» приговорены к приватизации уже в этом году (сейчас у государства 69,5% акций).

С молотка будут проданы стратегические предприятия

Таким образом, государство лишается доходных источников в 2017 году, и бюджет латать уже будет нечем. «Башнефть» продадут за 1,5 млрд долларов, а ее чистая прибыль за 2015 год составила 58 млрд рублей, выручка - 611 млрд рублей. Кстати, «Роснефть в 2015 году получила чистой прибыли 355 млрд рублей, перечислила налогов в бюджет 800 млрд рублей. Более того, совсем недавно «Роснефть» купила 49% акций индийской нефтяной компании «Essar» за 6 млрд долларов. И все это продается за 700 млрд рублей! Все эти активы «Роснефть» купит сама у себя, на ее счетах по итогам полугодия было сконцентрировано 22 млрд долларов или 1,4 триллиона рублей!? Понятно, кому достанутся самые дорогие активы нашей страны?

Идет беззастенчивое разграбление частными лицами самых доходных активов страны, страна же остается без доходных источников: нефти нет, реального сектора экономики тоже нет, доходов нет!

Вот для чего понадобилось конституционное большинство «Единой России» в Госдуме. С молотка будут проданы стратегические предприятия типа ОКБ им. Хруничева, ПАО РЖД, «Русгидро» и другие. Если сегодня по данным «Форбс» 200 российских миллиардеров владеют состоянием в 408 млрд долларов, что больше объема золотовалютных резервов страны, то завтра вся Россия будет скуплена и станет частной собственностью горстки далеко не самых лучших людей страны.