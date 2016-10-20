Правительство повысит МРОТ на 300 рублей в середине 2017 года

В правительстве России приняли решение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 7,5 до 7,8 тысячи рублей 1 июля 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Министр труда Максим Топилин рассказал изданию, что повышение коснется 0,89 миллиона работников, большинство из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Увеличение МРОТ, по его словам, будет способствовать повышению платежеспособного спроса на отечественные товары, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В то же время рост минимальной зарплаты сократит объемы «серых» выплат работникам.

Издание отмечает, что очередное повышение МРОТ произойдет позднее и будет меньше того, что ранее обещали в правительстве. Так, вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что МРОТ будет увеличен с 1 января будущего года и на 17% до 8,8 тысячи рублей.

Ранее в кабмине отмечали, что планируют уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума. Она составляет 9956 рубле в месяц (по данным Росстата на конец второго квартала текущего года).

