]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Правительство повысит МРОТ на 300 рублей в середине 2017 года

18:30 20.10.2016
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

В правительстве России приняли решение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 7,5 до 7,8 тысячи рублей 1 июля 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Министр труда Максим Топилин рассказал изданию, что повышение коснется 0,89 миллиона работников, большинство из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Увеличение МРОТ, по его словам, будет способствовать повышению платежеспособного спроса на отечественные товары, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В то же время рост минимальной зарплаты сократит объемы «серых» выплат работникам.

Издание отмечает, что очередное повышение МРОТ произойдет позднее и будет меньше того, что ранее обещали в правительстве. Так, вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что МРОТ будет увеличен с 1 января будущего года и на 17% до 8,8 тысячи рублей.

Ранее в кабмине отмечали, что планируют уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума. Она составляет 9956 рубле в месяц (по данным Росстата на конец второго квартала текущего года).
 

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.10.2016, 20:57
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Напоминает фильм "Большая перемена" и аттракцион "Неслыханная щедрость" )))
20.10.2016, 19:00
Патриот Орды

И это в тот момент, когда срочно нужна помощь нашему бизнесу. Патриоты, откажитесь от прибавки добровольно. Ведь бизнес же погибнет!!! Кто тогда вам будет делать бамбарбия кергуду!?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.